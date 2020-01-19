سامو زين يُخفي وجه ابنه في صورة جديدة من ألمانيا

نشر الفنان سامو زين، عبر حسابه الرسمي بموقع كتابة التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة جمعته بطفله "محمد" بأحد شوارع ألمانيا.
وغرد سامو: "كل شيء ليا، ابني محمد أسامة الأبرص، هو سندي، الله يرضى عليك ويحميك حبيبي، والدك يحبك".
وحرص سامو زين، على وضع "إيموجي" على وجه ابنه حتى لا تظهر ملامحه.
الجدير بالذكر أن سامو زين، يستعد لطرح أغنية سينجل جديدة بعنوان "عصفور"، والأغنية من توزيعه وألحان معتز أمين.
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