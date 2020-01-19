"بيختاروا ألوان الستاير".. منة عرفة ترد على علاقتها بـ علي غزلان

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تصدر اسم الفنانة الشابة، منة عرفة، مؤخرًا، محركات البحث على مواقع الإنترنت عقب عودة الحديث مُجددًا عن علاقتها بالطبيب و"اليوتيوبر" علي غزلان، وذلك بعدما نشر الأخير صورة تجمعهما سويًا على فيس بوك مُعلقًا: "أفضل شيء حدث على الإطلاق"، الأمر الذي دفع البعض للتساؤل حول ارتباط الثنائي، من عدمه.
لم تمر ساعات، إلا وعادت "عرفة" تثير الجدل، بشأن العلاقة، بعدما شاركت عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، عٍدة لقطات وصور تجمعها بالأخير، كان نشرها صديقهما "اليوتيوبر" عمرو راضي.
وأظهرت الصور التي شاركت بها الفنانة، على نغمات أغنية "باين حبيت"، الثنائي على نفس المقعد ويتبادلان الضحكات، وأرفق عمرو راضي، تعليقًا: "بيختاروا ألوان الستاير".
ومن جانبه شارك "غزلان"، صورة نشرها لهما صديقهما عمرو راضي، الذي علق عليها: "وقوليله ياخد باله منك"، ليرد عليه "غزلان": "حاضر والله".
غزلان يوضح للوطن حقيقة الأمر
ونفى "غزلان"، لـ"الوطن"، ما تردد على مدار الساعات الماضية، حول ارتباطه بمنة عرفة، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، قائلًا: "والله العظيم شائعة".
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