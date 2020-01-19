بصورة تجمعهما سويًا وكلمات تحمل الأمنيات الطيبة، هنأ الفنان أحمد السعدني، الفنانة مي عزالدين، بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشر "السعدني" صورة تجمعه مع "مي"، معلقًا عليها: "كل سنة وانتي طيبة.. يا أفضل أخت ليا"، وعلقت الفنانة: "شكرًا أخويا.. أفضل صديق".
ويرتبط الثنائي بعلاقة صداقة قوية لكن المتابعين لم يتوقفوا عند ذلك، إذ تمنوا زواجهما: "برزار إيه يا مي؟ انتم لازم تتجوزوا"، و"إمتى نقول مبروك"، و"ما تتجوزوا وتريحونا"، و"هي بتحبك وانت مش واخد بالك"، و"ما تتجوزوا وترحمونا".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السعدني يهنئ مي عزالدين بعيد ميلادها.. ومتابعون: "اتجوزوا وريحونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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