دراسة: نقص فيتامين "د" يسبب الكساح والاكتئاب

أوضحت دراسة حديثة أن انخفاض عدد ساعات النهار في فصل الشتاء، يتسبب في انخفاض فرص حصول الإنسان على فيتامين "د"، من أشعة الشمس.

وبحسب ما ذكره موقع "daily medical"، فإن انخفاض نسبة فيتامين "د"، يتسبب في تغير الحالة المزاجية للشخص، ويعمل الفيتامين على تنظيم نسبة الكالسيوم والفوسفات، والحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات في جسم الإنسان.

ويؤدي نقص فيتامين "د" لحدوث تشوهات في العظام، مثل (الكساح، هشاشة العظام لدى البالغين) لذلك يجب معرفة العلامات المبكرة لنقص فيتامين "د".

وتشير إحدى الدراسات إلى أن فيتامين "د" له علاقة بالاكتئاب في حال نقصه في جسم الانسان لدى البالغين الأكبر سنا، وتنصح بتناول مكملات غذائية لعدم الوقوع في نتائج سلبية أكبر.