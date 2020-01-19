14 ابنا و48 حفيدا.. من هي والدة سيلين ديون؟

كان لها دور كبير في نجاح المطربة الكندية سيلين ديون، فلم تكن تيريز ديون، الأم الداعمة لابنتها فقط، بل كان لها الفضل في إطلاق مسيرة "سيلين" والتي أوصلتها للعالمية، الأمر الذي دفع الأخيرة لإهداء حفلتها الأخيرة لروح والدتها التي توفيت أول أمس عن عمر ناهز 92 عاما.

ونعت المغنية الكندية والدتها عبر حسابها على تويتر، قبل إحياء حفلتها، بنشرها صورتها وسط أبنائها وأحفادها معلقة عليها: "أمي، نحبّك كثيراً، سأهديك حفلة هذا المساء، سأغني لك من كلّ قلبي".

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وتيريز هي شخصية تلفزيونية ومقدمة برامج، ولدت في جزيرة جاسبيزيا الكندية 20 مارس 1927، وتزوجت من أدمار تشارلز ديون، وأنجبت منه 14 طفلا، وهي جدّة لـ48 حفيدا.

كانت "سيلين" الابنة الأصغر بين أولاد "تيريز"، فكان لها الفضل في وصولها للعالمية ووضع أول خطواتها نحو النجاح والشهرة، وحينها كانت الأولى فى سن 12 عاما، عندما أرسلت شريطاً صوتياً لها إلى المنتج رينيه أنجليل، الذى لم يسمعه إلّا في يناير 1981، وانبهر بصوت المغنية الشابة التي أصبحت فيما بعد زوجته وأم أولاده.

ولم تكن "تيريز" إعلامية فقط، بل كانت سيدة أعمال ومنتجة.