"يارب يبقى عوضك وتتجوزيه".. مواقف جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

تسببت أحدث صور جمعت مؤخرًا بين ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، في إثارة الجدل حول علاقتهما، والعديد من التكهنات حول وجود مشروع ارتباط من عدمه.

فتواجد "العوضي" رفقة "ياسمين"، خلال احتفالها بعيد ميلادها الأخير، خاصة لحظة تقطيع كعكة عيد الميلاد، وظهرت معه في إحدى الصور، ما كان سببًا لإثارة التساؤلات: هل هي مجرد صداقة؟ أم تتخطى ذلك إلى علاقة عاطفية؟.

"لايقين على بعض"، و"هنفرح بيكوا ولا إيه؟"و "انتوا هتتخطبوا ولا إيه".. تعليقات عًدة بات الرواد على منصات "السوشيال ميديا" يتداولونها بين الحين والآخر على صور تجمعهما سويًا.

الجدير بالذكر أن هذا الظهور لم يكن الأول لهما، ولم يكن أيضًا بداية الشائعات، الشائعات حول علاقتهما تعود لأكثر من عام، وتحديدًا في يناير 2019.

ويرصد "هُن" صورا للثنائي أشعلت الحديث عنهما.

في يناير من العام الماضي، نشرت ياسمين عبد العزيز، صورة تجمعها بالعوضي، والفنان أحمد صلاح حُسني، خلال ترويجها لمسلسلها الأخير "لأخر نفس"، وظهرت ياسمين بجانب العوضي في الصورة، مما أثار التكهنات حولهما.

وعقب مرور شهرين، عادت "ياسمين" لنشر صورة سيلفي مع أحمد العوضي، عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقة: "العوضي".

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الصورة التي لاقت تفاعلا كبيرا من قِبل مُتابعيها، وجاء أحد التعليقات: "ربنا يخليه عوض ليكي بجد"، وآخر: "يا رب يصير عوضك وتتزوجيه".

ليعيد "العوضي" في نوفمبر 2019، نشر تلك الصورة من جديد، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، مرفقها بتعبيرات "قلوب"، مما أحيا الحديث عن علاقتهما من جديد من قِبل متابعيه.

وكان تعاون أحمد العوضي، مع ياسمين عبدالعزيز، في مسلسل "لآخر نفس"، الذي شارك في السباق الرمضاني الماضي.

العوضي يعلق على الشائعات

وعلق الفنان أحمد العوضي، على شائعة ارتباطه بالممثلة ياسمين عبدالعزيز، والتي جرى تداولها خلال الساعات الماضية، منذ ظهورهما سويا في حفل عيد ميلادها الـ40، عقب تصدرها محرك البحث "جوجل".

وقال "العوضي"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "مش هأكد ولا هنفي الموضوع ده، ومحدش يقول كلام على لساني أنا مقولتوش"، رافضًا توضيح حقيقة الأمر.

وعن مواصفات فتاة أحلامه، أوضح "العوضي"، أنه يحب الملامح "الشرقية العربية" والبشرة الخمرية، ولا يميل إلى الجمال الأجنبي الممثل في الشعر الأشقر والعيون الملونة، كما أنه يتمنى الارتباط بـ"بنت بلد" تتسم بـ"الجدعنة".

وأكد، أنه لا ينزعج من منشورات الغزل فيه من الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "دي حاجة تفرحني إن الناس بتحبني".