الامارات | قصر الوطن يحصد جائزة "الوجهة المفضلة" خلال حفل توزيع جوائز فخر أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن قصر الوطن يحصد جائزة "الوجهة المفضلة" خلال حفل توزيع جوائز فخر أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد قصر الوطن، الصرح الثقافي والمعماري الأحدث في الدولة، جائزة "الوجهة المفضلة" خلال حفل توزيع جوائز فخر أبوظبي الذي أقيم مؤخراً.

واستلم الجائزة بالنيابة عن قصر الوطن كل من المدير العام لشركة قصر إكسبيرينسز فيصل النعيمي، ونائب رئيس العمليات التشغيلية لدى فرح إكسبيرينسز الحسن كعبوس الزعابي.

وكان قصر الوطن قد افتتح أبوابه أمام زيارات الجمهور في 11 مارس 2019 ليقدم لهم لمحة عميقة حول تقاليد وقيم دولة الإمارات العربية المتحدة، ويأخذهم في جولة تاريخية لاستكشاف الإرث المعرفي والتقاليد العريقة للدولة.

