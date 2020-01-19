إطلالة يومية أنيقة وغير مُتكلفة في موسم الشتاء

الأناقة في موسم الشتاء تحديداً تطلب تنسيقاً خاصاً، وأكثر من يعاني في هذا الموسم هن فتيات الجامعة، حيث يرغبن في الظهور بشكل لافت، ويسعين في سبيل ذلك إلى البحث عن أفكار عملية ومميزة لتجعلهن جذابات دائماً. لكي تُحققي رغبتك بأن تبدي في إطلالاتك اليومية أنيقةً وغير مُتكلفة، وفي الوقت ذاته تكون إطلالاتك عملية، اتَّبعي هذه النصائح من خبيرة المظهر «تسنيم طارق»...

نصائح لإطلالة شتوية جذابة

اختيار الألوان الهادئة والموديلات التي تُظهر أنوثتك، وفي الوقت ذاته تكون عملية والتي يمكن تنسيقها بأكثر من طريقة.

فصل الشتاء يميل دوماً للألوان الدافئة والداكنة، حيث إنها الألوان الأنسب التي يمكنها أن تعبِّر عن فصل الشتاء، ويجب أن تتوفر في خزائن الفتيات، خاصة الجامعيات منهن، ولكن مع الحرص في انتقاء الألوان التي تتناسب مع لون البشرة وشكل الجسم.

أهم خطوات اختيار الأزياء لدى هذه الفئة العمرية أن تكون متماشية مع صيحات الموضة، وفي هذا العام تسيطر نقوش الحيوانات بشكلٍ واضح على الأزياء، كنقوش الفهد، جلد الثعبان، طبعات النمر وخطوط الحمار الوحشي المميزة.

صيحة التنورة البليسيه أو التنانير المزينة بطبعات الكاروه دائماً ما تعود في الشتاء، ويمكن لطالبات الجامعة تنسيقها مع قمصان الجينز أو القمصان البيضاء العصرية، ويمكن عند قرب الشتاء القارس ارتداؤها مع المعطف الأسود الطويل أوالبلوزات أو البلوفر الصوفية المختلفة.

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