هذه الأطعمة ممنوعة على الأطفال.. تسبب سمنة والتهابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

لا شك أن الأطعمة مفيدة جدًا للأطفال، لكن هل تعرف أن هناك بعض الأنواع من الأطعمة والمشروبات التي تسبب أمراضًا ومشكلات صحية أخرى؟

يقدم الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، في تصريحه لـ"الخليج 365"، أهم هذه الأطعمة وأهم النصائح للأم:

- الحليب:

يسبب الحليب لدى بعض الأطفال حديثي الولادة، حساسية هي الأكثر انتشار بين هذه الفئة العمرية، وتسمى بحساسية الحليب.

وتتمثل أعراضها في الطفح الجلدي وضيق التنفس واحمرار العين والقيء، واضطراب المعدة واحتقان الأنف وصعوبة في التنفس والحكة والتورم.

لذا يجب على الأم عند ظهور أي عرض من الأعراض، استشارة الطبيب المختص، ويمكن علاجها من خلال تعويد الأطفال على أنواع معينة من الألبان.

- حساسية البروتين البقري:

تُصيب حساسية البروتين البقري الأطفال الرُضّع المصابين أو أصحاب المناعة الضعيفة وذلك عند تناول الأم، الأطعمة التي تحتوي على البروتين، ثم تُرضع طفلها فيُصاب بأعراض مثل، الشعور بالآلام في المعدة، والارتجاع والإسهال وانتفاخ البطن.

لذا يجب على الأم المرضعة الامتناع عن تناول منتجات الألبان واللحوم والجبنة والزبادي، طول فترة الرضاعة، إذا كان طفلها مصابًا أو من أصحاب المناعة الضعيفة.

- حساسية القمح:

لا يستطيع الأطفال المصابون بحساسية القمح، تناول القمح أو الأطعمة التي تحتوي على القمح.

وعند تناول الطفل لهذه الأطعمة تسبب له المغص والإسهال ونقص شديد في الوزن.

- الأطعمة الحارة والأطعمة ذات المواد الحافظة:

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تسبب للأطفال التهابات في المعدة وحموضة وعسر الهضم ومغص وصعوبة في البلع.

- الوجبات السريعة:

نظرًا لعدم ضمان سلامة الأطعمة خارج المنزل، يفضل عدم تناول الأطفال الأطعمة المُباعة بالخارج، نظرا لما تسببه من حدوث نزلات معوية وضعف المناعة، ومشكلات لها علاقة بالنمو.

- الإكثار من البروتينات:

يؤدي إكثار الطفل من تناول اللحوم ومنتجات الألبان باعتبارها مصدر بروتين، إلى ارتفاع نسبة حمض "اليورك أسيد" الذي يتسبب في حدوث آلام في التبول، وتغيير لونه.

- طعام للأطفال قبل الشهر الرابع:

يتسبب إطعام الطفل بأكلات غير حليب الأم قبل الشهر الرابع من الولادة، في حدوث العديد من المشكلات، منها إصابته بحساسية الطعام، وعسر الهضم، والشعور بالمغص والإمساك والإسهال.

- الحليب البقري في السنة الأولى:

يؤدي تناول الطفل في عامه الأول للحليب البقري، إلى حدوث مشكلات شديدة في الجهاز الهضمي، منها: الانتفاخ والمغص والبكاء المستمر وعسر الهضم ونقص في الكالسيوم والأنيميا.

-الإكثار من السكريات:

السكريات من العناصر الضرورية لصحة جسم الطفل، ولكن الإفراط في تناولها يعرضه للإصابة بأمراض عديدة منها: مرض السمنة وزيادة الوزن وتراكم الدهون نظرا لاحتواء السكريات على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية، ويتسبب أيضا في التهابات اللثة والأسنان.

نصائح للأم للحفاظ على صحة طفلها:

- الحرص على توعية طفلها بأهمية تناول الأطعمة المفيدة والبعد عن الأطعمة الضارة.

- على الأم إبعاد طفلها عن مسببات الحساسية.

- إعداد الأم الطعام والعصائر بنفسها لطفها للحفاظ على صحت .

- المعرفة الكافية للأم بأعراض الحساسية والتوجه للطبيب فورا عند حدوث أي من الأعراض التي سبق ذكرها.