صور.. إليكِ أحدث صيحات البليزر النسائي هذا الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - تبحث كل امرأة عن إطلالة أنيقة تُبرز تفردها وجمالها، وتتابع منصات دور العرض وأحدث صيحات الموضة في كل قطع الملابس.

ولا شكّ أن البليزر من أهم القطع المهمة في خزانة المرأة، لذا نستعرض أحدث الصيحات خلال فصل الشتاء، وفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ":

- أكتاف مبطنة

يطل البليزر بأكتاف مبطنة هذا الشتاء، ويمتاز بطابع جذاب ينطق بالأناقة والفخامة، مشيرا إلى أنه يزدان بنقوش الكاروه، بينما تشتمل بعض الموديلات على صفي أزرار.

كما يمتاز البليزر ذا الأكتاف المبطنة بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيقه مع بلوزة أنيقة وتنورة القلم الرصاص أو سروال قماشي وحذاء ذي كعب عال، في حين يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع سروال جينز وحذاء رياضي.

ولإضفاء لمسة أنوثة على البليزر ذي الأكتاف المبطنة يمكن تنسيقه مع حزام؛ حيث يسلط الحزام الأضواء على الوسط ليبوح بأنوثة المرأة.

- يكتسي بالكاكي

ويكتسي البليزر النسائي بدرجات الكاكي اللون الكاكين في الشتاء، التي تمتد من البيج إلى الأخضر الداكن، ويتناغم بشكل عام مع الأبيض والكريمي والبيج.

ويمتاز البليزر الكاكي بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كلاسيكية أنيقة من خلال تنسيقه مع سروال قماشي بنفس درجة اللون، بينما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق البليزر الكاكي مع سروال جينز.

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- البليزر الجلدي

يتربع البليزر الجلدي على عرش الموضة النسائية؛ حيث تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Tom Ford و Elie Tahari و Off-White.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية إنكا مولر-فينكلمان أن البليزر الجلدي يكتسي باللون الأسود ليمنح المرأة إطلالة جريئة على غرار أبطال فيلم “The Matrix”، مشيرة إلى إمكانية تأكيد هذه الإطلالة الجريئة من خلال تنسيق البليزر مع سروال جلدي أو تنورة جلدية باللون الأسود أيضا.

وأضافت مولر-فينكلمان أنه يمكن تخفيف الطابع الحاد للبليزر الجلدي من خلال تنسيقه مع قطع مفعمة بالرقة والأنوثة مثل تنورة بليسيه أو سروال من الحرير.

- بطول XXL

ويأتي البليزر في صيف 2019 بطول XXL ليمنح المرأة إطلالة جريئة ومتفردة تخطف الأنظار، حيث أوضح خبير الموضة الألماني جيرد مولر تومكينس أن البليزر بطول XXL يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة أكثر جرأة وتحررا من خلال تنسيق موديل ذي قصة صندوقية مع شورت.

وأضاف تومكينس أنه يمكن أيضا الحصول على إطلالة مفعمة بالرقة والأنوثة من خلال تنسيق موديل ذي قصّة ضيقة وانسيابية مع فستان بطابع اللانجيري “Slip dress”.

أما مَن ترغب في إطلالة مثيرة تكسر قوالب التنسيق الجامدة، فيمكنها ارتداء البليزر الطويل كفستان.