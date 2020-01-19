كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2020 04:43 مساءً - تلاقي تسريحات فير مفتوح في الوقت الحالي رواجاً كبيراً، لا سيما خلال المناسبات، نظراً الى أنها تجمع النعومة والأناقة في الوقت نفسه، وتمنح المرأة إطلالة أنثوية جذابة.

وفي هذا المقال نرصد لك أجمل تسريحات فير مفتوح،عصرية وجذابة، لتختاري من بينها ما يعجبك.



تسريحة فير مفتوح مع الضفيرة العريضة

تسريحة فير مفتوح مع الضفيرة العريضة

إنها تسريحة في غاية الأناقة والجمال، وهي بالتأكيد ستمنحك مظهراً أنثوياً جذاباً. تلائم تسريحة فير مفتوح مع الضفيرة العريضة السهرات والمناسبات، وهي ترتكز على ترك الشعر منسدلاً بخصلات فير مفتوح، واعتماد الغرة الجانبية المزينة بضفيرة عريضة. ولإضفاء لمسة حيوية على هذه التسريحة، اتركي بعض الخصل الأمامية منسدلة على جانبي الوجه.

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تسريحة فير مفتوح الجانبية

تسريحة فير مفتوح الجانبية

هذه التسريحة أنيقة وشبابية وملائمة جداً لصاحبات الشعر الطويل اللواتي يرغبن في إطلالة جذابة خلال المناسبات والسهرات. وتعتمد تسريحة فير مفتوح الجانبية على سحب الشعر على جانب واحد من الوجه، واعتماد الغرة الجانبية المزينة بأكسسوار شعر مرصع ناعم، فهو يضفي الرقي والأناقة على هذه التسريحة. واحرصي على ترك بعض الخصلات الأمامية منسدلة على جانبي الوجه.



تسريحة فير مفتوح مع الخصل المتداخلة

تسريحة فير مفتوح مع الخصل المتداخلة

تعد هذه التسريحة من أجمل تسريحات الفير المفتوح، وهي تسريحة كلاسيكية أنيقة تلائم كافة المناسبات والسهرات، إذ تجمع الرقي والبساطة في الوقت نفسه، وما يميزها أنها مريحة وغير معقدة، حيث يتم سحب الغرة الى الخلف بطريقة متداخلة ويترك باقي الشعر منسدلاً على الظهر.

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تسريحة فير مفتوح مع الغرة الجانبية

تسريحة فير مفتوح مع الخصل المتداخلة

تعد هذه التسريحة خياراً مثالياً للمناسبات والسهرات، وهي تلائم الشعر الطويل والمتوسط الطول على حد سواء. وبإمكانك إضافة لمسة في غاية الفخامة على تسريحة فير مفتوح مع الغرة الجانبية، من خلال تزيينها بمشابك الشعر المرصعة والناعمة، فهي من أبرز صيحات الشعر وستمنحك مظهراً جذاباً.



تسريحة فير مفتوح مع الكعكة النصفية

تسريحة فير مفتوح مع الكعكة النصفية

إنها تسريحة حيوية ملائمة للسهرات والأيام العادية على حد سواء، وهي رائجة جداً في الوقت الراهن، وتمنح المرأة إطلالة عصرية وشبابية. وهي ترتكز على خصلات الشعر الفير المفتوح المنسدلة على الكتفين والظهر، باستثناء الغرة، فهي مسحوبة الى منتصف الرأس على شكل كعكة صغيرة.

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