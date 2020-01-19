حيل جمالية لإخفاء الحبوب وتصغير الأنف.. وأكثر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2020 04:43 مساءً - المرأة بحاجة إلى حيل جمالية تساعدها في الأوقات الحرجة وتجعل حياتها أسهل، فقد تفاجئكِ البثور في إحدى المناسبات الهامة، أو قد يغلبك التوتر والقلق فيبدو وجهكِ شاحبًا ومرهقًا، أو قد تحتاجين إلى إعادة إنعاش شعرك وأنت على عجلة من أمرك ولا وقت للاستحمام، أو ماذا لو وقع منتج بودرة المكياج الجديد وتطحّم بالكامل؟

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يمكنكِ أن تحتالي على كل هذه المشاكل وتجدين حلًا مؤقتًا لها... فتابعي التالي:

حيل جمالية:

حيل جمالية



- لإخفاء البثور: أستعيني بالكونسيلير لأنّه كثيف بتركيبته ويهتمّ في الأساس لإخفاء الهالات السوداء والتجاعيد التي تحيط بمنطقة حول العينين. قومي بتطبيق الكونسيلير على البثور بواسطة التنقيط البسيط وأمرغي المستحضر من خلال تربيت الكريم بشكل خفيف.

- لتمشيط الحاجبين: رشي القليل من مثبتات الشعر على فرشات الماسكارا القديمة والمخصصة للحااجبين ومشطيهما بها.

- لتصغير الأنف: كلما ابتعد الحاجبان، ظهر الحجم الطبيعي للأنف، أما تقريب الحاجبين فهو حل سحري، خاصة إذا كنتِ تعانين من أنف عريض، ويمكن أن تتركي بعض الشعيرات في المقدمة، مع رسم الحاجب بالجل، أو حتى صباغته بالحناء.

- لشعر حيوي: رشي القليل من بودرة الأطفال أو نشاء الذرة على شعرك كشامبو جاف يمكنك استخدام هذه الحيلة عندما تكونين بحاجة لتصفيف وإحياء شعرك وأنتِ على عجلة من أمرك.

- لرموش جذابة: قومي بتدفئة عاقص الرموش بمجفف شعر لبضع ثوانٍ قبل استخدامه.

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- لرائحة عطر تدوم طويلاً: قومي بوضع القليل من الفازلين على بشرتك حيث ترشين العطر وستدوم الرائحة لأطول وقت ممكن.

- لبشرة نضرة: طبقي ماسك الثلج عبر وضع كمادات متجمدة على الوجه، أو تمرير قطع الثلج على كامل بشرة الوجه، بما يدعى ماسك الثلج، يعتبر خطوة مهمة جدا في فصل الصيف، وذلك قبل تطبيق أي مستحضر، ترطيب أو عناية، أو حماية، فالثلج يعمل على شد البشرة وغلق مساماتها والقضاء على تلك التجاعيد والانكماشات التي توحي بتعب البشرة.

- لإخفاء الهالات السوداء: اعتمدي "طريقة المثلث" عند وضع الكونسيلر، فالكونسيلر يعتمد على طريقة تطبيقه أكثر، وطريقة المثلث تخفي الهالات السوداء بسهولة، بدلاً من وضع كونسيلر تحت عينيك في شكل يشبه الهلال، ارسمي مثلثاً مقلوباً يشير إلى خدّيك. يضمن ذلك الوصول إلى كل جزء من الهالات السوداء، فيما تقييد الكونسيلر في المنطقة الواقعة تحت عينيك مباشرة يمكن أن يظهر الهالات ويحدّدها أكثر.

- لتعديل كريم الأساس: إذا كان كريم الأساس الخاص بك سميكاً جداً، يمكنك تخفيفه عن طريق إضافة بضع قطرات من الكريم المرطب المفضل لديك.

حيل جمالية



- لتجديد الماسكارا: عندما تبدأ الماسكارا المفضلة لديك بالجفاف، يمكنك إحياءها عن طريق عن طريق وضعها في وعاء من الماء الساخن لمدة 5 دقائق.

- لتجديد طلاء الأظافر : كذلك الأمر بالنسبة إلى طلاء الأظافر فإذا أصبح السائل سميكاً جداً، و من الصعب تطبيقه، ضعيه في زجاجة من الماء الساخن لبضع دقائق، ثم أخرجية وقومي بخضّه وطبقيه على الأظافر مباشرةً وهو دافئاً.

- لتجديد بودرة الوجه: إذا كُسِرت بودرة الوجه تحوّلت إلى أجزاء كبيرة، يجب أن تفتّتيها حتى تصبح على شكل بودرة. ثم اسكبي القليل من السبيرتو وامزجيها جيّدًا حتّى تصبح مثل المعجونة واتركيها حتى تجفّ لتعود كما كانت قبل التحطّم.

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