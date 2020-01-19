تدليك الشدق... تقنية جديدة تعشقها النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2020 04:43 مساءً - تدليك الشدق تقنية تجميلية جديدة أصبحت تعشقها النجمات مثل جنيفر لوبيز، وميغان ماركل، وكايت موس. ماذا يعني تدليك الشدق؟ هو ببساطة مساج عبارة عن إدخال الأصابع في الفم وتحريكها مع الوجنتين. هذه التقنية تعمل على نحت الوجه وتحسين نوعية البشرة. ما هي فوائدها؟ وكيف تعمل؟ ولماذ تفضلنها النجمات؟ دونا عمري، صاحبة عيادة Noy skincare شرحت تفاصيل التقنية لأحد مواقع التجميل.

ما هو تدليك الشدق وكيف يختلف عن تقنيات تدليك الوجه الأخرى؟

تدليك الحنك

-قد لا يكون وضع الإصبع داخل فمنا أمرًا مستحبًّا، ولكنه في الواقع عملية فائقة الاسترخاء. يشير اسم buccal إلى المنطقة التي يتم تدليكها، وهي الخدّ من الداخل، وهذا ليس مجرد تدليك للأنسجة العميقة، ولكن من خلال داخل الفم، يمكن الوصول إلى العضلات وتدليكها في الداخل والخارج في وقت واحد، وهذا يزيل الإنسداد والإلتصاقات، ويحسّن تمامًا وضع الوجه عن طريق الرفع، والنحت.

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ما هي فوائد تدليك الشدق؟

-نحن نعمل على اختيار عضلات، وتمديدها وتخفيفها، وفي النهاية تقويتها" ، تقول عمري إنّ تدليك الشدق "يعزز الشفاء الذاتي في الجلد، ويزيل الانسداد حيث تصبح النفايات السامة محاصرة، ما يساعد في النهاية على تحسين وظيفة البشرة. كما أنّه يساعد على إزالة النفخة من الخطوط العميقة، والتجاعيد، وتنعيمها، وتماسكها، وشدها، ورفعها، وتحسين وضعية الوجه.

كيف يمكن لتقنية تدليك الشدق نحت الوجه؟

تقول دونا: من خلال إزالة الانسداد وتمرين وإراحة العضلات، فإنّنا نقوّيها في النهاية، وكأنّنا نعيد تدريب العضلات من جديد. مع تقدّمنا في العمر، كل شيء يبدأ في التباطؤ، ولكن بالتدليك، نحن لا نرخي العضلات فقط، بل نمرّنها. وبسبب الحركات المتكررة، فإنّنا نتسبب أيضًا في حدوث صدمات دقيقة، حتى يتسنّى للجلد أن يتجدّد، فيقوم بعملية الشفاء بنفسه.

ما الذي يجعل تدليك الشدق تقنية جيدة؟

-وفقًا لـ دونا، فإنّ معظم الزبائن يشعرون وكأنّهم خضعوا لعملية تجميل، من خلال الإحساس ببشرة مشدودة. والنتيجة لا تقتصر فقط على على البشرة والوجه، بل التجربة مريحة أيضًا بشكل لا يُصدّق. الزبائن يحبون الجزء الخاص بتدليك الوجه، فهم يريدون أن يخفّفوا من حدة التوتر في وجوههم وفكهم.

أين يمكننا الحصول على تدليك الشدق؟

البداية كانت في فرنسا

-بدأ تدليك الشقّ في فرنسا، وهو غير متوافر في كل مكان، وهو في أيّ مكان يتراوح بين 300 إلى 500 دولار لكل جلسة، ويمكنكِ أن تري نتائج فورية في جلسة واحدة، وما الزيارات المتكررة إلاّ لتخفيف التوتر، على قاعدة إذا كنتِ تستطيعين إخضاع وجهكِ للمسّاج، لِمَ لا تُخضعين وجهكِ لذلك؟ للعثورعلى معالج تدريبي بالقرب منكِ، إبحثي فقط عن عيادات تدليك الشدق في المنطقة أو المدينة التي تعيشين فيها.