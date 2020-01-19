أسباب الشيب المبكر وطرق تغطيته طبيعيًا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2020 04:43 مساءً - تعاني المرأة من ظهور الشعر الأبيض الذي يزداد بعد سن الثلاثين حتى يغزو مفرق رأسها بالكامل، وهي تسعى بشكل دائم للتغلب على هذه الآفة الجمالية من خلال الخلطات الطبيعية بعيداً عن صالونات التجميل وصبغات الشعر الكيمائية.

لذا نقدّم لكِ – الخليج 365 – وصفتين طبيعيتين بإمكانك استخدامهما لإخفاء الشيب بشكل تام في شعرك، وهم لا تشكّلان أي أذى أو أثار جانبية على الشعر أو فروة الرأس.

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هاتان الوصفتان قائمتان على القهوة والشاي الأسود لما لهذين المنتجَين من قدرة لإخفاء الشعر الشايب خاصة إذا كان لون شعرك كستنائي أو بني فاتح أو بني داكن أو رمادي. علاوة على ذلك، فإنّ القهوة والشاي يحميان الكيراتين في الشعر ويحفّزان نموّه ويمنعان تساقطه. لذا فإنهما علاج جذري لشعرك.

ولكن قبل الدخول في تفاصيل الخلطتين إليكِ أبرز الأسباب التي تؤول إلى الشيب المبكر.

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أسباب ظهور الشيب المبكر

ظهور الشيب المبكر



أسباب جينية وراثية: قد يظهر لديك الشيب في سن مبكرة من دون أن يكون هناك خلل أو نقص في مكونات الشعر، فقد يعني ذلك ببساطة أن والديك، أو أجدادك قد ظهر لديهم الشيب في سنٍ مبكرة أيضاً.



التوتر والتعب: أظهرت الدراسات وجود علاقة بين التوتر واستنفاذ الخلايا الجذعية لبصيلات الشعر. كما يذهب البعض إلى حد القول أنّ الصدمات النفسية أو فقد شخص عزيز، أو الخوف أمور تسبب الشيب المفاجئ.



مشاكل في الغدة الدرقية: فقر الدم ،ونقص فيتامين B12 قد تكون عوامل تخفيض إنتاج الجسم من صبغة الميلانين وبالتالي تحول لون الشعر الى الرمادي.

خلل في جهاز مناعة الجسم: حيث يهاجم جهاز المناعة الشعر، ويسبب نقص في صبغته. مثل الثعلبة والبهاق.، مما يؤدى الى تدمير إنتاج الأصباغ وتحويل لون الشعر الى الأبيض.



التدخين: تربط بعض الدراسات بين التدخين وبين ظهور الشيب في سن مبكرة، إذ يعمل التدخين على تضييق الأوعية الدموية؛ مما يقلل من تدفق الدم إلى بصيلات الشعر، كما أنّ المواد السامة الموجودة في السيجار تعمل على إلحاق الضرر بكثير من أجزاء الجسم، من ضمنها بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى ظهور الشيب في وقت مبكر.

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وصفات طبيعية لتغطية الشيب



وصفة القهوة

وصفة القهوة

المكونات:

300-400 مل من القهوة (يفضل قهوة ثقيلة أو اسبرسو)



الطريقة:

حضري في وعاء ما يعادل 300-400 مل من القهوة (يفضل قهوة ثقيلة أو اسبرسو)، اغسلي شعرك بالشامبو المعتاد ثم ضعي القهوة على الشعر الرطب وافركي بلطف بأصابعك عن طريق عمل حركات دائرية صغيرة. بعد استخدام القهوة، اضغطي على شعرك ولفيه بمنشفة. اتركيه 20-30 دقيقة ثم اشطفيه جيدا بالماء النظيف.

كرّري مرتين في الاسبوع حتى تلاحظي أن اللون الأبيض قد خف.

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وصفة الشاي الأسود

وصفة الشاي الأسود



المكونات:

كوب من الماء

كمشة من الشاي

ملعقتان كبيرتان من الملح.

الطريقة:

ضعي في كوب الماء كمية لا بأس بها من الشاي للحصول على مادّة مركزة من مشروب الشاي بعد ذلك قومي بغليه على النار جيدا ليصبح داكن واتركيه حتى يبرد أو يصبح دافئًا، ثم ضعي الملح.

بعد ذلك اغسلي الشعر به أو ضعيه في زجاجة رش وقومي برش الشاي على شعركِ ، اتركيه من نصف ساعة لساعة.

احرصي على استخدام البلسم عند الاستحمام لترطيب الشعر حيث أن الشاي قد يتسبب في جفاف الشعر.



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