كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2020 04:43 مساءً - إذا كنت من صاحبات الشعر الخشن وتبحثين عن قصة شعر عصرية تمنحك مظهراً متجدداً ومميزاً، فقد جمعنا لك في هذا المقال مجموعة قصات للشعر الخشن، الطويل والقصير والمتوسط الطول، لتختاري من بينها ما يعجبك، وستحصلين من خلالها على لوك جذاب ولافت.

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قصة البيكسي المدرجة الجانبية

قصة البيكسي المدرجة الجانبية



إذا كنت ترغبين في قصة شعر قصير تناسب شعرك الخشن، فإن قصة البيكسي المدرجة ستشكل خياراً عصرياً رائعاً لك، فهي تمنحك مظهراً جريئاً وجذاباً، وتسهل عليك التحكم بملمس شعرك. تعتمد هذا القصة على الشعر القصير جداً من الخلف، وطبقات الشعر المدرجة من الأمام، مع بعض الخصل الطويلة نسبياً المنسدلة على جانبي الوجه.



قصة الشعر القصير مع الطبقات

قصة الشعر القصير مع الطبقات



إذا كان شعرك خشناً، وترغبين في قصة شعر مريحة تستطيعين التحكم بشعرك من خلالها، فإن قصة الشعر القصير مع الطبقات هي من أفضل الخيارات لك، وهي قصة بسيطة تمنحك مظهراً شبابياً متجدداً وتساعدك في إدارة شعرك الخشن.



قصة الكاريه غير متساوية الطول

قصة الكاريه غير متساوية الطول



قصة الكاريه غير متساوية الطول، والتي تصل الى حدود الذقن، هي وسيلة رائعة للحصول على مظهر شبابي ولإظهار جمال شعرك بطريقة بسيطة وغير معقدة. وعادةً ما تُعتمد هذه القصة من قبل صاحبات الشعر الخفيف لأنها تمنح الشعر حجماً أكبر. ورغم ذلك، فهي مناسبة جداً لصاحبات الشعر الخشن كونها مريحة جداً ويسهل التحكم بها.



قصة البوب المدرجة

قصة البوب المدرجة



ستجعلك هذه القصة تتمتعين بملمس شعرك الخشن والكثيف، لا سيما إذا ما اعتمدت معها تسريحة الشعر المستقيم، وهي تبدأ قصيرة من الخلف وتتدرج الى الأطول من الجهة الأمامية. إنها قصة شعر عصرية رائعة تجعلك تبدين أصغر سناً وأكثر شباباً.

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قصة الشعر الطويل مع الطبقات

قصة الشعر الطويل مع الطبقات



إذا كنت تمتلكين شعراً خشناً سميكاً وطويلاً وترغبين في قصة شعر مريحة تناسبك من دون خسارة الكثير من شعرك، ننصحك بقصة الشعر الطويل مع الطبقات، فهي طريقة رائعة لتشكيل شعرك الخشن والطويل والتقليل من حجمه وسمكه، إضافة الى أنها قصة شعر رائجة بين النساء.

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