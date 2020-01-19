أجمل فساتين يارا وموديلات تخفي عيوب الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2020 04:43 مساءً - تشتهر النجمة يارا بالستايل المحتشم والراقي وتعكس إطلالاتها حرصها الدائم على الظهور بما يناسب شكل قامتها بغض النظر عن كونه من الصيحات الرائجة، في 2019 تعاونت مع ماركة لابورجوازي والتي قدمت لها مجموعة من الفساتين الفخمة، كما وقع اختيارها على موديلات ناعمة من توقيع ماركات عالمية مثل كارولينا هيريرا.



فساتين يارا المنفوشة موضة 2020

يارا

اختارت النجمة يارا فساتين السهرة ذات التنانير المنفوشة في أكثر من مناسبة خلال 2019، رأيناها في بداية العام الماضي بفستان مزدان بالريش من توقيع لابورجوازي Labourjoisie كما أحببنا اطلالتها بالفستان الأزرق الناعم المغلف بالتطريز من توقيع نفس الماركة، تساعد هذه الموديلات في إخفاء عيوب الجسم لا سيما المناطق الممتلئة في القسم السفلي منه.

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فساتين مستقيمة القصة على غرار يارا

يارا



تبنت يارا صيحة فساتين السهرة مستقيمة القصة حيث رافقتها في الكثير من حفلات 2019، لفتنا الفستان اللامع منسدل الأكمام المزدان بتطريز ذهبي وفضي بشكل عمودي من توقيع Labourjoisie، أيضًا الفستان الفوشيا بالكتف الواحد One Soulder dress، تعطي هذه التصميمات إنطباعًا أن من ترتديها أكثر طولًا.

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فساتين يارا المزينة بشق على الجانب

يارا



كانت فساتين السهرة المزينة بشق جانبي بطول التنورة تقريبًا من أبرز إتجاهات 2019، وتألقت بها يارا أكثر من مرة، أعجبنا الفستان الأرجواني المخملي ذي الكتف الواحد من ماركة Labourjoisie، كذلك الفستان الأسود المزين بالدانتيل والتطريز اللامع من توقيع المصمم اللبناني العالمي طوني ورد Tony Ward، تبرز هذه الموديلات طول الساقين لا سيما اذا كانت مصممة بخصر عالي.

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فساتين بتنورة منسدلة من وحي يارا

يارا



تفضل النجمة يارا فساتين السهرة المميزة بالتنانير الواسعة المنسدلة في نعومة على القامة وتختارها عادة عالية الخصر مثل الفساتين الزرقاء المصممة بأكمام طويلة تصل إلى حافة التنورة، نرشح هذه الموديلات بقوة لصاحبات القوام الكمثري حيث تساعد في إخفاء منطقة الأفخاذ الممتلئة.