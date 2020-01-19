أفضل إطلالات سيرين عبد النور الحديثة بالصور

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2020 04:43 مساءً - رصدنا لـ سيرين عبد النور مؤخرًا، عددًا كبيرًا من الاطلالات المميزة التي اختارتها لمناسبات مختلفة، منها لتصوير مسلسلها الجديد “الديفا”، ومنها في مناسبات رسمية على السجادة الحمراء حضرتها في الوطن العربي والعالم، وقد لفتتنا أناقتها المميزة في فساتين السهرة والأزياء الرسمية مؤخرًا، ولهذا جمعنا بالصور أفضل اطلالات سيرين عبد النور الحديثة، شاهديها واختاري الأجمل برأيِك، وإليكِ بعض الأمثلة.



سيرين عبد النور في فستان أسود من نيكولا جبران:

فستان باللون الأسود من نيكولا جبران اختارته سيرين عبد النور



أطلّت سيرين عبد النور مؤخرًا في اطلالة مميزة في الأسود في إحدى المناسبات على السجادة الحمراء، وقد اختارت فيها فستانًا بتصميم لافت حمل توقيع نيكولا جبران Nicolas Jebran بقصة ضيقة مكشوفة الأكتاف، وقد ناسب سيرين وقوامها الممشوق كثيرًا، وقد اختارت معه أقراطًا ماسية ناعمة وشنطة يد براقة على شكل نجمة ذهبية، برأيي أنها لم تتناسب مع فخامة الفستان.





جمبسوت براق من لابورجوازي أطلت به سيرين:

جمبسوت براق باللون الفضي اختارته سيرين عبد النور



موديلات الجمبسوت تليق كثيرًا بسيرين عبد النور، وقد رأيناها فيها في أكثر من مناسبة، منها في هذا اللوك مؤخرًا ذو الطابع الاستعراضي، والذي اختارت فيها جمبسوت مميزًا باللون الفضي من دار لابورجوازي Labourjoisie مزينًا بالشراريب وبحبات الكريستال البراقة، وقد اختارت معه صندلًا فضيًّا بكعب عالٍ وعقدًا ماسيًّا لافتًا.

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سيرين عبد النور في فستان أزرق من زهير مراد:

فستان أزرق من زهير مراد تألقت به سيرين عبد النور



اطلالة اتسمت بالأنوثة والفخامة شاهدنا بها سيرين عبد النور، وقد تألقت في فستان باللون الأزرق الغني من زهير مراد Zuhair Murad محدد الخصر وياقته مفتوحة على شكل حرف V، وقد نسقت معه حقيبة كلاتش مخمل باللون النيلي، ومجوهرات ماسية بارزة، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة وقد بدت غاية في الأناقة، لا سيما وأنّ الاطلالة حملت طابعًا كلاسيكيًّا راقيًا.



فستان من زهير مراد تألقت به سيرين عبد النور:

تألقت سيرين عبد النور في فستان باللون الأحمر من زهير مراد





سيرين عبد النور أطلت على المسرح بلوك فاخر واطلالة ساحرة، اختارت فيها فستانًا أحمر من زهير مراد Zuhair Murad من قماش التول المطرز، تصميمه لافت وأنثوي محدد الخصر مع أكمام طويلة تدلت إلى الأرض، وقد نسقت معه مجوهرات ماسية فاخرة.



شاهدي أجمل اطلالات سيرين عبد النور الحديثة بالصور، والتي اخترناها لها من مناسبات مختلفة تألقت بها في أزياء سواريه مميزة، واختاري الاطلالة التي تعتقدين أنها الأجمل برأيِك.

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