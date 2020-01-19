كيت ميدلتون في فستان بقيمة 20 دولارًا.. شاهدي الصور

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2020 04:43 مساءً - من المعروف أنّ كيت ميدلتون Kate Middleton تُعتبر واحدة من أكثر النساء أناقةً في العالم، لكن من المعروف أيضًا أنّ خياراتها في الموضة دائمًا ما تكون مدروسة ومنتقاة بعناية، وهذا لا يعني بالضرورة أنها تختار فقط التصميمات المترفة من دور العالمية الكبيرة، لكنها تختار أيضًا من الماركات التجارية ذات الأسعار المتوسطة، والتي غالبًا ما تكون في متناول الجميع، ومؤخرًا أطلّت في فستان كانت قد اختارته من زارا Zara بقيمة 20 دولارًا فقط، وإليكِ التفاصيل.





كيت ميدلتون في فستان من زارا بقيمة 20 دولارًا:

فستان من زارا تألقت به كيت ميدلتون





شاهدنا كيت ميدلتون Kate Middleton مؤخرًا برفقة زوجها الأمير ويليام Prince William في إحدى الزيارات الرسمية، وقد أطلت بلوك أنيق وأنثوي ناعم، كان عبارة عن فستان ميدي أكمامه طويلة بنقشة الكارو اختارته من علامة زارا Zara، والجدير بالذكر أنّ قيمة الفستان بلغت قبل التنزيلات ما يقارب 90 دولارًا، أما بعد التنزيلات فقد وصل سعره الى 20 دولارًا، ومن الواضح أنّ هذا الأمر لم يعنِ كيت أبدًا، بل تألقت بالفستان بكل ثقة بالنفس، وبالفعل فقد بدا عليها رائعًا.

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كيف نسقت كيت ميدلتون فستانها من زارا؟

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معطف طويل باللون الزيتي العسكري من الكسندر مكوين ارتدته كيت ميدلتون



من فوق الفستان اختارت كيت ميدلتون Kate Middleton معطفًا طويلًا بتصميم أنيق باللون الأخضر الزيتي من دار الكسندر مكوين Alexander McQueen ونسقت معهما حذاءً بكعب عالٍ باللون الأسود من جيانفيتو روسي Gianvito Rossi، وشنطة يد بنقشة جلد التمساح من أسبينال أوف لندن Aspinal of London، وطبعًا زينت اللوك بأقراط مميزة، وبذلك جمعت كيت بين الماركات التجارية مع تصميمات الدور العالمية الفاخرة، بطريقة ذكية وأنيقة.



شاهدي كيف نجحت كيت ميدلتون Kate Middleton مرة جديدة في أن تجمع بين الماركات التجارية مع تصميمات الدور العالمية الفاخرة بطريقة ذكية وأنيقة وتتألق بأجمل اطلالة.

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