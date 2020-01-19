صيحات لا تغيّبيها عن إطلالتك في الرحلات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2020 04:43 مساءً - في موسم الرحلات أنت بحاجة إلى إطلالات تؤمن لك الراحة وحريّة التنقّل دون أن تغيب عنها لمسة الأناقة التي تحتاجين إليها. وفي مجموعات كروز 2020 قدّمت أهم الدور العالمية صيحات واتجاهات تنوّعت في تصاميمها وجاءت غنيّة بألوانها وأقمشتها وقصّاتها.. ولعلّ أكثر ما لفتنا هذا الموسم هو سيطرة التصاميم البوهيمية والمعاطف وأقمشة الجلد.. وغيرها من الصيحات التي ستملأ خزانتك في هذا الموسم.

إقرإي أيضًا: طريقة تنسيق التنورة القصيرة المنفوشة في الشتاء



إطلالة بوهيمية Bohemian Style

موضة التصاميم البوهيمية فرضت نفسها بقوّة على منصّات كروز 2020 وأتت بأشكال متنوّعة وعديدة، لكنّها اجتمعت كلّها على منحك الراحة اللازمة خلال موسم الرحلات.

إقرإي أيضًا: ملابس لامعة على طريقة الفاشينيستا هادية غالب



المعاطف Cruise Coats

في كلّ عام تعود المعاطف غير السميكة إلى الواجهة، لتحتلّ الصدارة وتمنحك أسلوباً مميّزاً وعصرياً.



إقرإي أيضًا: موضة الفساتين السوداء وطرق تنسيقها

Advertisements



قطع من الجلد Good Leather

اختاري الجلد ولا تتردّدي في ارتدائه، خصوصاً أنّه أتى في مجموعات كروز 2020 بقصّات متنوّعة وألوان جميلة وملفتة.



إقرإي أيضًا: ملابس من الترتر لسهرات هذا الشتاء



الكحلي الداكن The Navy

ابتعدي عن الأسود هذا الموسم واتّجهي نحو اللون الكحلي بمختلف تدرّجاته، إذ برز بقوّة في مجموعات الكروز، مطيحاً بالألوان الأخرى.



إقرإي أيضًا: المعطف زيّ دافئ وأنيق لإطلالتك الشتوية



برتقالي ناري Hot Orange

أضيئي إطلالتك باللون البرتقالي، الذي برز بشكل لافت في صيحات كروز 2020 ودخل على غالبية التصاميم.

إقرإي أيضًا: صيحات سيطرت على مشهد الموضة للعام 2020