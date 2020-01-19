طريقة تنسيق الكارديغان الصوف في الشتاء

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2020 04:43 مساءً - لا تنتهي صيحة الكارديغان الصوف منذ أعوام، وهو من أجمل قطع الملابس في خزانة كل امرأة.
تتجدّد هذه الصيحة دائما سواء كانت بالقصات أو بالأشكال المختلفة أو بالألوان.
يأتي الكارديغان الصوف بأطوال كثيرة منها ما هو ماكسي ومنها ما هو قصير لخصر البنطلون ومنها ما يغطي الأرداف، فكل امرأة تختار الجاكيت الصوف المناسب لإطلالتها.
أما عن ارتدائه فهو يتلاءم مع كل أشكال وصيحات الموضة، فبإمكانك ارتداء الجاكيت الصوف الطويل مع الفستان الطويل، كذلك مع البنطلون الضيق والتوب المخطط.
تألقي بالكارديغان الصوف مع التنورة سواء كانت قصيرة ونسقيها مع بوت طويل،او اختاري تنورة ماكسي ونسقي معها توب خفيف وجاكيت صوف.
ما رأيك في تنسيق كارديغان صوف بنقوش الفهد؟ أنه سيكون مميز للغاية إن نسقتيه مع بنطلون أسود وتوب باللون الأبيض.
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