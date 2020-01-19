أجمل عبايات بموديل المعطف موضة شتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2020 04:43 مساءً - تصدرت العبايات المصممة على طراز المعطف الترنش طليعة الموضة وحرصت ماركات بارزة على تقديم موديلات بقصات وألوان منوعة تحاكي جميع الأذواق نرصدها لكِ في 11 صورة ونخبرك بطرق تنسيقها.

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عبايات جلد موضة 2020

عبايه من Abati boutique

بعد أن اجتاحت مجموعات الأزياء الجاهزة، ها هى صيحة الجلد تغزو المجموعات الجديدة لأشهر ماركات العبايات، قدمت ماركة Abati boutique واحد من أجمل التصميمات، تميز بالعصرية، نسقيه مع قميص أبيض وبنطال جينز داكن لإطلالة كاجوال أنيقة خلال النهار وتممي أناقتك بحذاء بوت أسود قصير الرقبة Ankle boots.



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عبايات مطبعة موضة 2020

عبايه تويد من Koraar

تنوعت صيحات الطبعات هذا العام وشملت طبعة الترتان الرائجة كما في التصميمات التي رصدناها لدى Abati boutique كما أستحوذت طبعة الـ houndstooth على إهتمام الكثير من المصممين وفي مقدمتهم ماركة Koraar والتي قدمت موديل شديد الفخامة تميز بالياقات العريضة والجلد الذي يزين الحواف وأساور الأكمام، ننصحك بتنسيقه مع قميص وبنطال باللون الأسود.

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عبايات Double breasted موضة الموسم

عبايه من Louzan

هيمنت صيحة العبايات المزودة بأزرار على الجانبين Double breasted على مجموعات 2020، أحببنا العبايه المونوكروم من توقيع ماركة لوزان Louzan، نسقيها مع فستان بيج طويل لتطيلي قامتك، كما أعجبتنا عبايه ماركة Abati boutique وهى من أنسب القطع ليوم عمل.

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عبايات بياقات عريضة 2020

العبايةالملونة بياقة عريضة

لم تخلُ مجموعة جديدة من العبايات المصممة بياقات عريضة، بعض التصميمات تميزت بالطابع الرجالي الذي يناسب إطلالة عمل مثل الموديل الموقع من حصة الفلاسي Hessa AlFalasi، فيما جاءت موديلات أخرى بقصات وخامات أنثوية تجعل منها قطع مثالية للتأنق بها على مدار اليوم مثل العبايه الزرقاء من توقيع عفة الدباغ Effa.

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