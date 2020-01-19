شنط الخصر الجلدية ترند في 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2020 04:43 مساءً - شنط الخصرالجلدية ستتصدّر ترند الحقائب بقوّة في موسم ربيع وصيف 2020 بخاصة خلال السفر والرحلات. هذه الحقائب غابت لسنوات عن الساحة وعادت عام 2018 بقوة، ثم اختفت عام 2019. حقيبة الخصر أو حقيبة bum bag أو حقيبة الورك، تنافس على تصميماتها ماركات منها نايكي وألكساندر ماكوين، وغوتشي وبيربري.

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موديلات شنط الخصر

حقيبة من توري بورش



تتراوح موديلات الحقائب من الحقيبة التقليدية- الحقيبة المصنوعة من البوليستر النموذجي مع سحاب أفقي- لحقائب فاخرة. وهناك أيضًا حقائب النايلون التي تليق باطلالات سبور. حقائب القماش كبيربري تبدو أيضًا في غاية التميّز. تبلغ تكلفة حقيبة الخصر المصمّمة من البوليستر من أديداس 25 دولارًا، في حين تكلّف حقيبة حزام غوتشي المصنوع من الجلد المعدني 1100 دولار، أما حقيبة "لويس فويتون" المصنوعة من قماش قطني، فتُعتبر من الأغلى(1500 دولار). حققّت حقيبة بوم المتواضعة، والمعروفة أيضًا في الولايات المتحدة باسم حقيبة فاني، عودة مذهلة مع كبار المصممين والمشاهير. وخلافًا للألوان البراقة الساطعة والبوليستر في الثمانينيات والمساء، فقد منح المصممون الاكسسوار موديلات متطورة مصنوعة من الجلد، لتصبح موضة 2020.

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طرق تنسيق شنط الخصر

موديلات حقائب الخصر

حقائب الخصر كانت اكسسوارًا شائعًا في الثمانينيات والتسعينيات، وقد تبعت هذه الموضة الكثير من النجمات. حينها أجمل التصميمات كانت لبراردا وغوتشي قبل أن يُفتح الباب واسعًا أمام منافسة شرسة بين أهم الماركات العالمية.

شنط الخصر قد تُحمل على الكتف والرقبة، وهي تليق بالملابس الرسمية، وليست حصرًا على الكاجوال. هنا بعض الطرق والنصائح لكيفية تنسيق شنط الخصر في معظم اطلالاتِك:

• يمكنكِ ربط حزام الحقيبة على الخصر بطريقة تناسب ملابسكِ الرسمية.

• عند ارتداء الكنزات الكبيرة، ننصحكِ بحمل الحقيبة على الرقبة لاطلالة ناعمة.

• عند ارتداء الترنش (المعطف)، يمكن وضع الحقيبة على الخصر، فهي تضيف أناقة على اطلالتِك.

الجلد هو الطاغي هذا العام



• عند ارتداء الليغنغ، ننصحكِ بتنسيق حقيبة من النايلون.

• يمكن وضع الحقيبة على كتف واحدة، وتقصير السلسلة على طراز ستايل غريب.

• عند ارتداء ثياب مقطعة وملوّنة، يمكن اعتماد ستايل بيربري، وستبدو الاطلالة لافتة.

شنط الخصر الجلدية في الصدارة

بيلا حديد



منصات الأزياء بدأت بعرض حقائب الخصر الجلدية مع روبرتو كافالي، خلال عرض موسم خريف شتاء 2019، مع عارضة الأزياء بيلا حديد في ميلانو، واستمرت الموضة بالتصاعد منذ العام الماضي. هذا وتصدّرت حقيبة بوم "Marmont" المصنوعة من الجلد المبطّن من Gucci بشعبية كبيرة مع المشاهير. تمّ عرض هذه الحقيبة لأول مرة من قبل إليساندرو ميشيل في مجموعة ما قبل خريف 2017. وهي على شكل مستدير مستوحى من الملابس الرياضية مع حزام جلدي مصمّم، بحيث يمكن ارتداؤه على الخصر. يُذكر أنّ الحقائب الجلدية تتصدّر موضة 2020 بين حقائب الخصر.