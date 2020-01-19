أحدث أشكال خواتم الذهب الأبيض

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2020 04:43 مساءً - مع دخول كلّ موسم تسارع أفخم وأهم دور المجوهرات العالمية إلى تقديم قطع مجوهرات مميزة وحديثة تناسب الموسم المقبل وإطلالاته ومناسباته الرسميّة على اعتبار أن المجوهرات رفيقة الإطلالات الرسميّة بإمتياز.

ولطالما تميزت الخواتم بأنها من القطع المحببة لدى السيدات، خاصة وأنها قطعة ناعمة وبسيطة يمكن تنسيقها واختيارها مع مختلف المناسبات ومع جميع أنواع وأشكال الملابس، سواء كانت ملابس رسميّة أو ملابس كاجوال يومية.

لكن لهذا الموسم، انتقينا لك مجموعة من الخواتم من الذهب الأبيض الفاخر، لكي تختاري منها ما يناسب أناقتك وأسلوبك.



خواتم من الذهب الأبيض بتصاميم غريبة

خاتم بتصميم غريب وغير تقليدي من Gucci



لا يمكن أن تغيب التصاميم الغريبة عن مجموعات دور المجوهرات العالمية، خاصة وأن هذه التصاميم أصبحت مرغوبة بين السيدات اكثر من قبل على اعتبار أنها تمنح الإطلالة التميّز المطلوب.

وقد استطاع الخاتم من قوتشي Gucci من لفت أنظارنا، خاصة وأن تصميمه جاء مستوحى من الفضاء الخارجي، حيث احتوى على شعار الدار في منتصفه، إلتفت حوله حلقات دائرية ضخمة ومتداخلة فيما بينها.

أما دي غريسوغونو de GRISOGONO فقد قدمت أيضاً خاتماً بتصميم غريب وملفت للأنظار، جاء مصنوع من الذهب الأبيض ومرصع بأحجار الألماس الفاخرة.



تابعي المزيد:أفخم مجوهرات شتاء 2020 خيار النجمات



خواتم من الذهب الأبيض بتصاميم حديثة

خاتم بتصميم حديث وجذاب من الذهب الأبيض من Chopard



قدمت العديد من دور المجوهرات لهذا الموسم خواتم ذهب بتصاميم حديثة وملفتة للأنظار، جاءت معظمها مرصعة بأحجار الألماس التي لطالما كانت رفيقة الذهب الأبيض الوفية.

وقد أبهرنا الخاتم من شوبارد Chopard الذي جاء مصنوع من الذهب الأبيض بتصميم حلقة مفرغة، احتوت في داخلها على حبّات من الألماس الأنيق في حين جاءت مرصعة من الخارج بالألماس أيضاً.

أما الخاتم الجذاب من بوسيلاتي Buccellati فقد كانت له الحصة الأكبر من الإعجاب، فقد جاء بتصميم فاخر عاد بنا إلى زمن الأميرات، خاصة وأنه مرصع بالماس في مختلف أقسامه.



خواتم رفيعة وناعمة من الذهب الأبيض

خاتم بتصميم ناعم وبسيط من Repossi



على الرغم من أن التصاميم الكبيرة الحجم أصبحت تأخذ حيزاً كبيراً من اهتمام الدور العالمية وحتى السيدات، إلّا أنه يبقى للتصاميم الرفيعة المكانة التي لا يمكن أن تتبدل.

خاصة الخاتم الجذاب الذي رأيناه لدى ريبوسي Repossi والذي جاء بتصميم رفيع، تميز بوجود حبّة ألماس كبيرة في منتصفه، في حين رُصع الخاتم بحبّات الماس الصغيرة لكن بأسلوب ناعم وأنيق.



تابعي المزيد:أجمل المجوهرات المرصعة بالأحجار الكريمة