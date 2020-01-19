فيديو.. جينيفر جراوت تكشف شخصية مُعلمها لأحكام تجويد القرآن الكريم

تساؤلات عدة يطرحها متابعو المغنية الأمريكية جينيفر جراوت، التي اعتنقت الإسلام وترتل آيات القرآن الكريم بخشوع، حول من قام بتعليمها أصول وأحكام التجويد، وقامت بالرد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال مقطع فيديو جديد وهي ترتل سورة الفاتحة.

وأرفقت "جينيفر" تعليقًا على مقطع الفيديو المصور: "إنه وقت التلاوة، سؤال واحد طُرح في كثير من الأحيان، من هو أستاذي؟! حسنًا، يسعدني أن أعلن الأخبار التي بدأت أخيرًا في دراستها مع شخص ما، محمد موساده، هو رجل نبيل مقيم في طهران ولديه صوت من هذا العالم، ما شاء الله".

وأضافت: "صادفت أحد مقاطع الفيديو الخاصة به، حاولت التوصل إليه، ووجدته مدّ يده وقبلني كطالبة عنده، فكان السبب في تعلمي وإتقاني أحكام التجويد".

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وكانت "جينيفر" كشفت لـ"الوطن"، أسباب توقفها عن الغناء بعد اعتناقها الإسلام، مؤكدة أنّها انجذبت إلى الدين الإسلامي، ووجدت أنّ البعض كان يخوفها من أشياء غير موجودة: "كنت أعيش في المغرب، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أكون فيها في بلد إسلامي، رأيت الكثير من الأشياء الجديدة، ولديّ بعض التجارب التي لا يمكن تفسيرها، والتي أثارت اهتمامي، لذا بدأت أتعلم المزيد عن الإسلام، وقبلته كدين لي في النهاية".

وأضافت: "أحاول تعلم آيات القرآن وتطبيقها على حياتي بالطبع، فالإسلام هو المعرفة والخبرة المجتمعية، فأنا دائمًة الاستماع للشيخ محمد صديق المنشاوي، وأتلو القرآن وراءه، لأتعلم أصول القرآن وأحكامه وتجويده".

واختتمت جينيفر، حديثها: "أم كلثوم هي أحسن مغنية في العالم العربي، وكانت بدايتها تجويد القرآن، وأبوها كان شيخا وهي مسلمة، ولم تقل أبدا هذا غني أو هذا فقير".