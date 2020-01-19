أول رسالة من مايا مرسي بعد وفاة نجلها: "ارتضينا قضاء الله وقدره"

حرصت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعائلتها، على تقديم الشكر لكل من قدم لهم التعزية في وفاة ابنها أمين تامر موسى.

وفي أول رسالة لها بعد وفاة نجلها، قالت مايا مرسي: لقد ارتضينا قضاء الله وقدره في فقد ابننا الحبيب، واحتسبناه في جنب الله عز وجل، وبفضل الله ثم بفضل دعواتكم الصادقة واسترحامكم الجميل ألهمنا الله صبراً وخففتم عنا وأهلينا الألم الكبير.

وأضافت في رسالتها: "نشكر كل من شاركنا مصابنا الجلل، وخالص الشكر والعرفان والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، قرينته، والأسرة الكريمة".

Advertisements

وتابعت: "خالص الشكر والامتنان لجميع من تقدم بواجب العزاء سواء بالحضور أو بالاتصال أو تلغرافياً أو بالرسائل أو مواساتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونسأل الله أن يقيكم الشر وألّا يريكم مكروهاً في عزيزٍ لديكم".

مختتمة: "شكر الله سعيكم وعظم أجركم وجزاكم عنا خير جزاء، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ونحتسب، وإنا لله وإنا اليه راجعون".

وفاة نجل مايا مرسي

ونشرت الصفحة الرسمية للقومي للمرأة، نبأ الوفاة، صباح الثُلاثاء الماضي، وكتبت: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره استرد الله وديعته وإنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمه الله تعالى أمين تامر، نجل الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة".

وأُقيم العزاء مساء الأربعاء الماضي، بمسجد المُشير طنطاوي، وتقدم العديد وعلى رأسهم السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم واجب العزاء، لرئيس المجلس القومي للمرأة.