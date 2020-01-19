تعرَّف على أبرز صفات وأسرار شخصية مولود برج الدلو

تختلف الصفات الشخصية للإنسان من شخص لآخر، نتيجة التنشئة الاجتماعية والمستوى الثقافى والتجارب التى مر بها، وغيرها من العوامل التى تلعب دور فى تكوين شخصيته، ولكن يعتقد البعض إن الأبراج الفلكية قد تساعد فى تكوين بعض الصفات، ولأننا على أبواب بداية شهر برج الدلو، نتعرف فى هذا التقرير على صفات برج الدلو، وفقاً لما ذكره موقع مجلة "Allure".

الصفات الشخصية لمواليد برج الدلو:

"اجتماعى درجة أولى "

- يعتبر برج الدلو من الأبراج الأكثر إنسانية فى التعامل مع الآخرين، واجتماعى لذلك لديه العديد من الأصدقاء.

"متمرد وبيحب الحرية"

- يعتبر الدلو من الأبراج المتمردة على كل شىء روتينى، فهو يفضل أن يكون عكس الآخرين فى كل شىء، كما يتميز بحساسيته المفرطة.

"مبتكر ومبدع"

- يعتبر الدلو من الأبراج المبتكرة والمجددة والمتابعة بشغف لكل تطور تكنولوجى، كما يمتاز بالإبداع الفكرى، لذلك تجد أكثر مواليد الدلو من كبار المفكرين .

- يرغب برج الدلو أحياناً فى الانعزال عن الآخرين للتفكير فى وضع خطط مستقبلية أو إصلاح بعض المشاكل الخاصة به، لذلك قد يتهمه البعض بإهمال أصدقائه وعائلته.

"عنيد ..بس ممكن يغير رأيه"

- يعتبر برج الدلو من الأبراج العنيدة مثل برج الثور والأسد، لكن تصميمه على رأى ما نابع من قناعة شديدة، لكنه يغير رأيه عند حدوث بعض التغيرات.

"بيحب العمل الجماعى"

Advertisements

- يؤمن برج الدلو بالمساواة بين الجنسين، والعمل الجماعى للأفراد المتشابهين في التفكير، لتحقيق الإنجازات .

"بيساعد الناس"

- يعتبر برج الدلو من الأبراج المحببة لدى الكثير من الأشخاص، كما إنه على استعداد دائم لمساعدة الأخرين.

"بيحب السلطة"

- يفضل برج الدلو امتلاك السلطة والمال والسعى للشهرة، لذلك فهو يخطط بشكل دائم للوصول لأعلى المناصب فى مجال عمله والتقرب من أصحاب السلطة .

"بيقدر يتواصل مع الناس"

- يمتلك برج الدلو الحاسة السادسة، كما يمتلك اللباقة والقدرة على التواصل مع الآخرين.

قد يهمك أيضاً :

تنتظر مولود برج "الدلو "من الجمعة 3 إلى الخميس 9 كانون الثاني تطورات مهمة

تنتظر مولود "الدلو" خسارة كبيرة خلال شهر كانون الثاني