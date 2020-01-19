بعد دخولها العناية المركزة.. تعرف على مرض نادية لطفي وطرق الوقاية

تدهورت الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي، أمس السبت، حتى جرى نقلها للرعاية المركزة، حيث كانت تعاني من درجة حرارة عالية بسبب نزلة شعبية.

وأكدت مديرة أعمالها، لـ"الوطن"، أن الفنانة تطلب من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وإليكم أسباب وأعراض النزلة الشعبية، وفقًا لموقع "مايو كلينك".

أسباب النزلة الشعبية

الفيروسات

تُسبب عادًة الفيروسات المُسببة لنزلات البرد والإنفلونزا في التهاب الشعب الهوائية، وعادًة المضادات الحيوية لا تعالج تلك الفيروسات على الفور.

التلوث

يمكن أن يساهم تلوث الهواء، والأتربة، أو الغازات السامة في البيئة أو مكان العمل في الإصابة بهذه الحالة.

ضعف الجهاز المناعي

يعد كُبار السن والأطفال، أكثر عُرضة للعدوى إذ يتمتعون بضعف بالجهاز المناعي.

التعرض لبعض مهيجات الرئة

مثل استنشاق الأبخرة الكيميائية.

ارتجاع المعدة

قد تؤدي النوبات المتكررة لحُرقة المعدة الحادة إلى العُرضة لالتهاب الشعب الهوائية.

أعراض الإصابة بمرض النزلة الشعبية

سعال

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نزول المخاط (بلغم) سواء باللون الأبيض أو المائل للأصفر، أو أخضر.

الإرهاق

ضيق النفس

الحمى الخفيفة والرعشة

ضيق في منطقة الصدر

صداع خفيف أو آلام في الجسم.

الوقاية من النزلة الشعبية

تجنب تدخين السجائر، أو التدخين السلبي.

الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي لأنه يحمي من الإصابة بالفيروسات، فضلًا عن التطعيمات التي تحمي من بعض أنواع الالتهاب الرئوي.

غسل اليدين للحد من خطر الإصابة بعدوى فيروسية، مع استخدام معقم يحتوي على كحول.

يشار إلى أن الفنانة نادية لطفي واحدة من أشهر الممثلات في تاريخ مصر، ولدت في 3 يناير عام 1937، في الوايلي بالقاهرة، واسمها الحقيقي بولا محمد لطفي، وتعتبر من أكثر الفنانات اللاتي يشتهرن بمواقفهن السياسية المختلفة وأهمها دورها في حرب 6 أكتوبر، وفضحها لجرائم إسرائيل خلال حصار بيروت.