بالصور.. طفلة من أصول مصرية تفوز بلقب الأجمل في روسيا

لأول مرة تحصد طفلة روسية من أصول مصرية لقب أجمل فتاة روسية من بين 53 ألف طفلة من كافة أنحاء روسيا.

استطاعت تيونا هارتوكوفا، البالغة من العمر 5 سنوات، الفوز بلقب أجمل فتاة روسية بعمرها، والتي ولدت من أم روسية وأب مصري، والتي اكتسبت جمالا خاصا ساعدها على الفوز بالمسابقة بحسب القائمين.

ووفقًا للصحافة الروسية، فإنه إلى جانب قدرات الطفلة الإبداعية التي أظهرتها، حيث أنها تحدثت في إحدى المقابلات التلفزيونية عن معرفتها بعدد من اللغات كالإنجليزية والعربية إلى جانب اللغة الروسية.

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وقالت "تيونا" إن تناول الجزر يساعدها في الحفاظ على جمالها، فهو يساعد على بياض الأسنان ويمنع مشاكل البطن.

وحول طموحاتها في المستقبل قالت إنها تحلم بأن تصبح طبيبة تعالج الأطفال، كما أنها وهي بعمر 3 سنوات، بدأت في تعلم حل المسائل الحسابية، كما أنها تحب الرقص والغناء.

الفتاة ساعدت نفسها من خلال تلقي التدريب في مدرسة خاصة تُعنى بعارضات الأزياء، في الوقت الذي تلقت فيه الكثير من المديح من قبل مدرسيها، حيث تتميز بسرعة بديهة وقدرة عالية على التعلم السريع.