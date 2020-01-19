"ظلم وبلوك".. محطات في خلافات أصالة وأنغام قبل التلميح بالصُلح

عاد الحديث مجددًا عن علاقة الفنانة أصالة، وصديقتها السابقة الفنانة أنغام، عقب طلاق الأولى، حيث انقطعت علاقتهما منذ عدة أشهر، بمجرد إعلان خبر زواج أنغام، من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وهو زوج ياسمين عيسى، ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، زوج أصالة السابق، وهو الأمر الذ بسببه قررت "أصالة" وقتها الانحياز لجهة زوجها وابنة شقيقته وتقطع صداقتها بـ"أنغام" على الفور.

لم تقطع أصالة علاقتها بأنغام فقط، بل باتت تهاجمها في العديد من الحوارات الإعلامية، وتنتقد زيجتها.

وأمس، وبعد فترة وجيزة من انفصالها عن "العريان" الذي انحازت أصالة لجهته في قطع علاقتها بصديقتها، تحدثت الفنانة عن إمكانية الصُلح مع أنغام، في إجابتها على سؤال من أحد الإعلاميين عقب حفلتها في القرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية.

وقالت "أصالة"، خلال الفيديو الذي عرضه برنامج "The Insider بالعربي": "ما عندي مشاكل مع أحد، ما أنا فاضية، أنا إنسانة مشغولة في شغلي، ومع أولادي وأصدقائي، ما عندي مشاكل مع أحد".

ومع تصريح أصالة بأنه لا يوجد مشاكل مع أي شخص، والتلميح لإمكانية الصلح، يرصد "هُن" أبرز محطات الخلاف بين أصالة وأنغام، خلال الفترة الماضية.

أصالة تلغي متابعة أنغام من إنستجرام..والأخيرة ترد

كانت بوادر الخلاف بينهما، بعدما قررت الفنانة السورية، إلغاء متابعتها لأنغام، عقب تأكدها من زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، لترد عليها الأخيرة على الفور بإلغاء متابعتها أيضا.

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رسالة مُبهمة عن الظلم والغدر

عقب أيام من تداول نبأ زواج أنغام من "إبراهيم"، وإلغاء أصالة لمتابعتها، عادت الفنانة السورية، وغردت عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الفنّ إنّ لمّ ينقِّ روح صاحبه من دناءات الحياة، وإنّ لمّ يرتقِ به عن الظلم والغدر، فلا قيمة له ولا لصاحبه"، ما اعتبره كثيرون رسالة موجهة للفنانة المصرية.

أسقطتها من حساباتي

هجوم لاذع شنته أصالة على أنغام، خلال حوار سابق لها مع مجلة إماراتية في مارس الماضي، حيث أكدت أنها أسقطت أنغام من حساباتها، لافتة إلى أنها تعرف بعض التفاصيل التي "لا تقال" ولا يعرفها البعض عن أنغام.

غدارة وخرابة بيوت

"غدارة وخرابة البيوت"، هكذا وصفت أصالة الأخيرة، خلال حوارها في برنامج "عايشة شو"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، رمضان الماضي، وذلك بعد 3 أشهر من إعلان أنغام عن زواجها الأخير، مشيرة إلى أنها لم تكن على علم بعلاقة الثنائي قبل زواجهما لكنها لم تعاتب أنغام ولم تتحدث معها بهذا الشأن، وفضلت تجنبها تمامًا وحذفها من قائمة أصدقائها على مواقع التواصل الاجتماعي.

مش طايقة أنغام

كان الهجوم الأبرز والأخير من المطربة السورية أصالة نصري، على الفنانة أنغام، خلال استضافتها في برنامج "توأم روحي" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان.

ووصفت "أصالة"، المطربة المصرية بـ"خرابة البيوت"، قائلة: "مش طايقة أنغام، وعندي شعور مش لطيف اتجاهها، وسقط الاحترام"، مضيفة: "ما عندي مبررات الأشياء الغلط، ومنها خراب البيوت.. الصبية اللي اتخرب بيتها هي ابنة الأخت الوحيدة لزوجي طارق العريان"، لافتة إلى أنها ألغت متابعتها من كافة مواقع التواصل الاجتماعي: "عملت بلوك بلوك على رأي رضوى الشربيني".

وأكدت الفنانة السورية، أنها صُدمت كثيرًا عند تأكدها من نبأ زواج أنغام، مستطردة: "في ظل شائعات ارتباطها، قولت لطارق مستحيل أنغام تعمل كده، ممكن أحلف على القرآن"، مرجحة أن صداقتها لن تعود مرة أخرى مع الفنانة المصرية، حال انفصالها عن "إبراهيم".