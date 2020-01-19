وداعا للأرز والخبز.. الخس والجزر الحل المثالي لأصحاب الحمية الغذائية

دائما ما يسأل أصحاب الحمية الغذائية عن أطعمة غنية بالألياف والفيتامينات تغنيهم عن تناول أطعمة كالأرز، فيجيبهم الأطباء بأن الجزر والخس يحتويان على كل تلك العناصر.

ورغم تصنيف الخس والجزر على أنهما من الأطعمة الغنية بالألياف والفيتامينات الضرورية للجسم، فإنها يحتويان أيضا على عناصر توجد عادة بكثرة في الأغذية الغنية بالنشويات مثل الخبز والأرز.

ووجد أطباء أن الخس والجزر يمكن أن يساعدا على تلبية احتياجات الجسم اليومية من الكربوهيدرات، وفق ما أشارت إليه بيانات خاصة بالأنظمة الغذائية في الولايات المتحدة.

وأكد الأطباء، أن تناول كوبين ونصف الكوب من الخضراوات يوميا يكفي لمد الجسم بنحو 200 سعرة حرارية، وهو المعدل الذي يحتاجه الشخص البالغ، وفقًا لما ذكره موقع "هيلثي إيتنج".

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وعلى الرغم من أن الجزر والخس يوفران بعض الكربوهيدرات، فإن الخس يحتوي على عدد أقل بكثير من الكربوهيدرات مقارنة مع الجزر.

ووفقا لوزارة الزراعة الأميركية، فإن كوبا واحدا من الجزر المبشور يوفر حوالي 11 جراما من الكربوهيدرات، في حين يحتوي كوب واحد من الذرة، وهي غنية بالنشويات، على حوالي 27 جراما من الكربوهيدرات.

وأفادت الوزارة أن كوبا من الخس المبشور يحتوي فقط على جرام من الكربوهيدرات، التي تعد المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم.

ويوصي خبراء التغذية بأن يستهلك الأطفال والبالغون ما لا يقل عن 130 جراما من الكربوهيدرات يوميا.

ويتوجب على النساء الحوامل استهلاك 175 جراما على الأقل من الكربوهيدرات، في حين على النساء المرضعات تناول 210 جرامات على الأقل من الكربوهيدرات يوميا.

وإذا كنت تمارس التمارين الرياضية بانتظام، فمن المحتمل أن تكون بحاجة للمزيد من الكربوهيدرات.

وبحسب دراسة أجرتها جامعة "براون" الأميركية، يجب أن يحصل الرياضيون على حوالي 65 % من السعرات الحرارية اليومية من الكربوهيدرات، أو حوالي 325 جراما منها بشكل يومي للحصول على 2000 سعرة حرارية.