الامارات | الأردنيون يرمون 8 ملايين تلفزيون وثلاجة وغسالة في القمامة العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردنيون يرمون 8 ملايين تلفزيون وثلاجة وغسالة في القمامة العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت نتائج مسح النفايات الإلكترونية والكهربائية في المنازل الذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة في الاردن للعام الماضي، أن كمية النفايات الإلكترونية والكهربائية الناتجة من المنازل على مستوى المملكة بلغت حوالي 8 ملايين و735 ألف جهاز كهربائي بوزن بلغ (13,446) طناً، وتوزعت بين غسالات وثلاجات وتلفزيونات مستعملة حيث سجلت محافظة العاصمة النسبة الأعلى من حيث كمية النفايات الإلكترونية.

أما من حيث انواع النفايات الإلكترونية فقد اظهرت النتائج بأن نوع النفاية (معدات كبيرة) سجلت أعلى نسبة حيث بلغت 84% من إجمالي كمية النفايات الإلكترونية الناتجة عن قطاع المنازل.

وتصنف النفايات الإلكترونية والكهربائية بأنها نفايات خطرة، حيث تحتوي النفايات على العديد من العناصر الخطرة التي لها تأثير في الوقت الحالي والمستقبلي على صحة الانسان وحياته من حيث المواد المصنعه منها مثل الرصاص والنحاس والفضه والذهب.