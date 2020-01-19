اكتشفي إكسسوار الشعر الأكثر رواجًا لهذا الموسم

اكسسوارات الشعر منذ مواسم عدة وهي تُعتبر من الأكثر رواجًا، إن كان من الدبابيس أو ربطات الشعر، أو التوربان وغيرها، وهذه الاكسسوارات توحي بالكثير من الأنوثة، كما أنها تزين اطلالاتكِ الرسمية والكاجوال على حدّ سواء، بلمسات من العصرية والأناقة في آنٍ واحد، وهذا الموسم كان رباط الرأس أو كما يسمى بالـ headband، من الأكثر رواجًا، وشاهدنا منه تصميمات وموديلات مختلفة ومتنوعة، وفي حال كنتِ ترغبين بتزيين اطلالاتكِ بأسلوب عصري وأنيق، عليكِ بهذه الموضة اللافتة.

رباط الرأس الاكسسوار الأكثر رواجًا هذا الموسم

رباط الرأس أو الـ headband هو الاكسسوار الأكثر رواجًا لهذا الموسم، وقد شاهدنا منه ألوانًا وأشكالًا مختلفة، منها المصنوعة من الأقمشة الفاخرة، ومنها من المعدن، ومنها المرصعة بالكريستال أو بحبات اللؤلؤ، وبالنسبة للألوان فقد شاهدنا منها الأسود والأبيض والزهري والمعرق بنقشة النمر، أو غيرها، لدى كل من “برادا” Prada، و“ميو ميو” Miu Miu، و“دولتشي أند غابانا” Dolce&Gabbana، وغيرها.

كيف تعتمدين اكسسوارات

الشعر في مختلف المناسبات

اكسسوارات الشعر الرائجة هذا الموسم، تضفي لمسات لافتة على اطلالاتكِ الرسمية منها والكاجوال، ومن الممكن تنسيقها مع الفساتين أو مع اطلالاتكِ في التنانير الميدي والقمصان الناعمة، أو مع اطلالاتكِ اليومية في الجينز، وحتى للسهرات تستطعين اعتماد رباط الشعر، ولا سيّما الموديلات المرصعة بالكريستال أو المصنوعة من المعدن.

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رباط الشعر الاكسسوار الأكثر رواجًا هذا الموسم، شاهدي الصور واختاري الموديلات التي تفضلين.

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