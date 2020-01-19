إليكي بعض الأفكار البسيطه والمبتكرة من صنع إديكي

إن الأشغال اليدوية تعتبر الآن مجال من ضمن المجالات التي لا غني عنها، إن الأشغال اليدوية تشمل نوعيات مختلفة كأشغال منزلية ملبوسة أو أشغال منزليه للمطبخ او أشغال منزلية للاكسسوارات وغيره من الأشغال اليدوية المنتشرة في حياتنا.

أعمال يدوية سهلة وبسيطة بالصور , زينة منزلية بأشغال يدوية



بشكل ملحوظ كما أن البعض أخد أعمال الأشغال اليدوية كمصدر رزق في حياتة كمثال ربة المنزل تبحث عن طرق لتجديد منزلها فنتيجة أن كل المنتجات في الأسواق متشابهة فتلجأ إلى الأشغال اليدويه، كما أنها تبدأ في استعمال المنتجات المتاحة عندها أو تلجأ إلى شراء بعض المنتجات البسيطة لمساعدتها بسعر رخيص مما يوفر لها المال مع تجديد مزهل للمطبخ أو غيره في المنزل، وأيضا هنالك بعض البنات التي تلجأ إلى صنع الحلي أو الاكسسوارات بشكل عام مما يساعدها أن تكون متميزه وسط أصدقائها بصناعة الاكسسوارات، كما أن هنالك بعض ربات البيوت ممن اتخذ من هذا المجال كمصدر رزق بجانب جياتهم اليومية للمساعدة في الحياة، وأخيرا إن الأشغال اليدوية من أسهل الصناعات اليدوية التي يلجأ لها الناس في حياتهم نظرًا لتوافر منتجاتها بأسعار رخيصة وبيعها بسعر أعلى كما أن الأمهات تستطيع صنع ألعاب لأولادها بأرخص و أسهل المواد.

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