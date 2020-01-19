محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي تعد كفتة داوود باشا من الأكلات ذات الأصول التركية أُدخلت إلى مصر في العهد العثماني، وكباقي الأطباق ظلّت من أشهى المأكولات على مدار سنوات طويلة. "لايف ستايل الخليج 365" يقدم لكم طريقة عمل كفتة داوود باشا، وفقًا لـ"سي بي سي سفرة": المقادر: - لحمة مفرومة. - بصل مفروم. - ثوم مفروم. - بقدونس مفروم. - ملح. - فلفل أسود. - بهارات. - دقيق. - زيت. - زبدة. - طماطم مبشورة. Advertisements - عصير طماطم. - صلصة طماطم. - رشة سكر. - قرفة. - ريحان مفروم وورق. طريقة التحضير: - تخلط اللحمة مع ملح وفلفل وبصل مفروم والثوم والبقدونس في الكبة. - يضاف إليه البهارات والقليل من الدقيق حتى يتماسك الخليط. - يرفع الخليط ويشكل كرات متوسطة الحجم، ثم يشوح في طاسة ساخنة مع زبدة وزيت. - ترفع الكفتة ثم يضاف مكانها بصل وثوم مفروم مع ملح وفلفل. - يضاف طماطم المبشورة مع عصير الطماطم والصلصة مع السكر والقرفة ويقلبوا جيدا. - يضاف القليل من الماء ويترك الخليط حتى يغلى، ثم تعاد إليه الكفتة حتى تكتمل النضج مع الصوص. - يضاف الريحان المفروم ثم تقدم الكفته مع المكرونة المسلوقة مزينة بالجبنة البارميزان والريحان الفريش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من المطبخ الشعبي.. طريقة عمل كفتة داوود باشا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.