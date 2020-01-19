5 أطعمة تساعدك على التخلص من دهون البطن

محمد اسماعيل - القاهرة - تعد دهون البطن من المشاكل التي تؤثر على صحة الجسم، وتزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسمنة.

حيث كشفت كلية الطب في جامعة هارفارد، أن الدهون تنتج بروتينات تسمى "سيتوكينات"، يمكن أن تسبب الالتهاب، وهو عامل خطر لمرض القلب، بحسب لما جاء من "صحيفة البيان"

ولحسن الحظ، أظهرت الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين، يمكن أن يقلل من مستوى الدهون في البطن، ويحسن الصحة.

وبهذا الصدد، كشف موقع "إكسبريس" عن 5 أطعمة أثبت علمياً أنها تقلل من تراكم الدهون داخل البطن:

السمك الأبيض

يحتوي السمك الأبيض على زهاء 20-25 جراماٍ من البروتين (لكل 100 جرام).

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الدجاج

في المتوسط، يحتوي 100 جرام من الدجاج المطبوخ على نحو 30 جراما من البروتين.

البيض

يحتوي كل من صفار وبياض البيض على بروتين، حيث تحتوي بيضة متوسطة الحجم على نحو 6-7 جرامات من البروتين.

الفول والبقوليات

يحتوي كوب واحد من الحمص على نحو 14.5 جرام من البروتين. أما العدس، فيعد مصدراً بديلا للبروتين بالنسبة للنباتيين، حيث يوجد في كوب واحد من العدس المطبوخ نحو 17.9 جرام من البروتين. وتشمل الحبوب الأخرى عالية البروتين: البازلاء والفاصوليا السوداء وفول الصويا والفاصوليا البحرية.

زبادي يوناني

ينتج هذا النوع من اللبن ما يصل إلى 3 أضعاف كمية البروتين من اللبن الزبادي العادي، حيث أن تناول 200 جرام منه، يوفر نحو 20 غراما من البروتين.

وتعد المستويات المعتدلة من التمرينات الرياضية مفيدة أيضا في التخلص من الدهون، التي يمكن أن تفسد الأعضاء الداخلية.