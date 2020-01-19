سوايب ماركت أو تي بي.. فرصة للتسوق في الهواء الطلق خلال مهرجان دبي للتسوّق

محمد اسماعيل - القاهرة - دبي- ياسمين سليم:

وسط مدينة دبي، وبالقرب من أطول برج بالعالم، برج خليفة، يقع سوق "سوايب ماركت أو تي بي"، والذي يستمر من الفترة في 1 فبراير المقبل.

ويتيح "سوايب ماركت أو تي بي"، وهو من أبرز تجارب التسوق خلال مهرجان دبي للتسوّق 25، فرصة الحصول على منتجات فريدة من نوعها، واقتناء الأزياء العصرية وقطع المجوهرات المصنوعة يدوياً، والاستمتاع بالمأكولات الشهية والفعّاليات الترفيهية المتنوّعة.

وبحسب بيان صحفي من دائرة دبي للسياحة تعد هذه الدورة للسوق هي الأطول وتستمر على مدى 17 يوماً، ويأتي سوايب "ماركت او تي بي" برعاية "سوايب" والبنك الرقمي "ليڤ"، والشركة الوطنية للمواد الغذائية – مياه الواحة ولانكور، و"سانديسك" واعمار.

ويمنح السوق الفرصة للمصممين الناشئين من أصحاب المواهب الفريدة منصة استثنائية لعرض إبداعاتهم وبيعها لشريحة واسعة من الزوّار في مكان مفتوح للهواء الطلق.

ويعرض السوق يوميا برنامج حافل بالحفلات الموسيقية والعروض الترفيهية التي تقدمها مجموعة من الفنانين المحليين على المسرح الرئيسي، ومنهم "جايمي ريكس" و"أولي تشابمان" و"إيبي فيك" و"آدام بالوش" و"بيغ ماوث" و"آز بير كاسبر" وفرقة "مارياتشي"، بالإضافة إلى مجموعة من المواهب الاستعراضية من حول العالم، كما افتتح فاعليات السوق المطربة الإماراتية الشابة، شما حمدان.

وضمن فاعليات هذا العام يخصص السوق منطقة للمشتريات من شركة "نايكي"، والتي تمنح الفرصة لزوّار السوق لتخصيص مشترياتهم من قمصان وأحذية "نايكي" في منطقة مضاءة بطريقة فريدة.

ويضم السوق منطقة للأطفال وهي منظمة من "سبلاش آند بارتي" وتضم مجموعة من الألعاب المطاطية الضخمة القابلة للنفخ ومسار انزلاقي ولعبة الأرجوحة الدوّارة، كما تقدّم ورشات عمل حرفية للأطفال.

وخلال فاعليات هذا العام تقدم سانديسك مجموعة متنوّعة من الأنشطة الرقمية التفاعلية التي تمنح زوّار "سوايب ماركت او تي بي" الفرصة للفوز بجوائز ضخمة، كما تقدّم سانديسك شاشة ضخمة لعرض الصور التي ينشرها الزوّار وذلك لتشجيعهم على مشاركة الصور بطريقة تفاعلية.

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ويضم السوق هذ العام متجر "أفريكان أڤينيو"، وهو متجر فريد يتكوّن من طابقين ويقدّم تصاميم لفنانين ناشئين وفنانين بارزين من القارة الأفريقية، كما يستضيف هذا المتجر ليلة أفريقية تتخللها العروض الفنية والترفيهية التي تحتفي بأفريقيا.

ويشهد سوايب "ماركت او تي بي" هذا العام مشاركة أكثر من 30 مصمم وعلامة تجارية جديدة، وذلك لتقديم تجربة تسوّق مصممة خصيصاً للباحثين عن المقتنيات العصرية الفريدة.

وضمن العلامات التجارية المختصة بالملابس العصرية المشاركة بالسوق هذا العام "إينجيل سيرب" و"سبراي جراوند" و"كيه إيه 1 كلوذينج"، فيما تشمل العلامات التجارية المختصة بالمجوهرات كلاً من "أوول ذات دوري" و"كارولاين سڤيدبوم"، بالإضافة إلى العلامات المختصة بالأزياء والاكسسوارات "جانا تشارزكايا" و"زالكسندرا" و"نيسلي&هان" و"ذا 5154" وغيرها من العلامات التجارية.

ويضم السوق منطقة مخصصة للطعام ويشارك هذا العام أكثر من 20 عربة طعام والتي تقدّم المأكولات الشهية بأسلوب مميز، ومنها "ذا بينك بيرغر" والتي تقدّم سندويشات بيرغر باللون الزهري، و"لوبيتاس" والتي تقدّم حلوى التشوروز المحشية.

وتشارك تسع مدارس من دبي في مبادرة سوايب "ماركت او تي بي" الخاصة بالمدارس، والتي تسلّط الضوء على أهمية مشاركة المجتمع في هذه الفعّالية. وتشمل هذه المبادرة سلسلة من العروض والفعّاليات التي يؤديها طلّاب المدارس الموهوبون على المسرح الرئيسي، بما فيها عرض لإعادة تقديم الفيلم الغنائي الكلاسيكي "وست سايد ستوري" من أداء طلّاب كلية دبي للتخاطب بالإنجليزية.

ويشهد سوايب "ماركت او تي بي" في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة لهذه الفعّالية، من 31 يناير وحتى 1 فبراير، سلسلة من التخفيضات تزامناً مع احتفالات رأس السنة الصينية الجديدة، والتي تصاحبها العديد من العروض الترفيهية ضمن أجواء احتفالية.

ويعد سوايب "ماركت او تي بي" السوق الأبرز خلال مهرجان دبي للتسوّق، وهذا العام تشهد المدينة افتتاح سبعة أسواق أخرى احتفالاً بالدورة الـ 25 للمهرجان، وهذه الأسواق هي: لاست إكزت الخوانيج والذي يحتضن كرنفالاً شتوياً، وسوق الرقة والذي يحمل في طياته الحنين إلى ماضي المهرجان، وسوق السيف والذي يأخذ زوّاره في رحلة عبر الماضي والحاضر، وسوق سيتي ووك.