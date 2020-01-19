محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت جامعة هارفارد الأمريكية، دراسة صحية مفادها أن اتباع 5 عادات صحية محددة يحمي من أمراض مزمنة على مدى سنوات، حسب ما جاء في صحيفة "البيان". وحددت الدراسة هذه العادات بـ: -الامتناع عن التدخين نهائيا -اتباع نظام غذائي صحي -ممارسة الرياضة بانتظام -الحفاظ على وزن مناسب Advertisements -الامتناع عن شرب الكحول وبحسب الدراسة، فإن هذه العادات تساهم جميعها بمنح الإنسان سنوات ليعيشها بعيدا عن أمراض السكري (النمط الثاني) وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان أيضا. وتعتبر هذه الدراسة امتدادا لدراسة أجرتها هارفارد في 2018، تقول: إن اتباع هذه العادات يساهم بإطالة متوسط العمر الافتراضي للإنسان. كانت دراسات سابقة وجدت أن اتباع نمط حياة صحي يساهم بتحسين متوسط العمر المتوقع، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة كالسكري ومشكلات القلب والسرطان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عادات صحية تزيد العمر وتقي من الأمراض.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.