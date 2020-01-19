نصائح هامة تساعد المراهقين على النوم جيدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني معظم المراهقين من الرغبة في السهر إلى وقت متأخر، مما يسبب زيادة في أعراض الاكتئاب والقلق.

إليك بعض النصائح التي تساعد ابنك المراهق على النوم جيدا، بحسب لما جاء في موقع" 24 الإماراتي":

-عدم تقديم مشروبات تحتوي على الكافيين للمراهق، وزيادة حصة الخضروات والفاكهة* توفير بيئة هادئة تهيئ من في البيت للنوم قبل موعده بساعة على الأقل.

- تشجيع الطفل على عمل إجراءات الاسترخاء، مثل التنفس العميق، والاستماع إلى موسيقى هادئة.