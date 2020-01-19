"قومي المرأة" يطلق حملة طرق أبواب بالبحيرة ضمن مبادرة "مراكب النجاة"

في إطار مشاركة المجلس القومي للمرأة في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، في شرم الشيخ، والتي تُنفذ تحت إشراف وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطيء المصدرة للهجرة.

ينظم المجلس دورة تدريبية على مدار يومين بمحافظة البحيرة، لـ150 رائدة، تحت رعاية اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بحضور إيزيس محمود، مدير عام التدريب بالأمانه العامة بالقاهرة، والمهندسة زكية رشاد، مقررة فرع المجلس بالبحيرة، وعضوات فرع بالمجلس بالمحافظة.

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وخلال اليوم الأول (أمس السبت) جرى تنظيم ورشتين لرائدات ريفيات (التضامن الاجتماعي والرائدات الصحيات ومحو الأمية) بقاعات مكتبة مصر العامة بدمنهور، بحضور وائل فرج، مدير عام وزارة الهجرة، ومنى فهمي، مدير عام التخطيط بالوزارة، وجرى تدريبهن على رسائل حملة طرق الأبواب المتعلقة بالمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وهي التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والبدائل الإيجابية الآمنة، والتركيز على ريادة الأعمال والفرص المتاحة بالمشروعات القومية، وسُبل الهجرة الآمنة، وأهمية التأهيل المهني.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات حملة طرق الأبواب بمحافظة البحيرة خلال الفترة من 20 وحتى 22 يناير الجاري، للقرى والمراكز المصدرة للهجرة غير الشرعية ومنافذ الهجرة.

جدير بالذكر أن المجلس سبق وأطلق حملة طرق الأبواب بمحافظة الفيوم خلال شهر ديسمبر 2019.