منها العسل.. علاجات منزلية لتشققات الكعبين

تعتبر مشكلة تشقق الكعبين من المشاكل المرتبطة بفصل الشتاء، وتحدث هذه التشققات نتيجة لعدة أسباب، من بينها التغذية غير الصحية، والوقوف لمدة طويلة، ارتداء أحذية غير صحية، وتوجد بعض العلاجات المنزلية لتشقق الكعبين ذكرها موقع "health line"، ومنها: زيت جوز الهند زيت جوز الهند من أفضل مرطبات الجلد الطبيعية والتي تزوده بالمغذيات ومضادات الالتهاب. Advertisements هريس الأفوكادو والموز علاج فعّال لتشقق الكعبين، ضع الهريس لمدة 20 دقيقة على القدم. العسل من أفضل العلاجات الطبيعية للبكتريا والفطريات إلى جانب أنه يغذي الجلد بالمعادن. زيت الزيتون غني بمضادات الالتهاب والدهون الصحية التي ترطب البشرة.

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