4 ملايين جزائري مصابون بالعقم

أفاد أطباء أخصائيون جزائريون، أن أكثر من 40 بالمائة من المصابين بمرض العقم في البلاد هم من الرجال.

وأوضح أطباء مشاركون في فعالية طبية محلية على أهمية خضوع الرجل لجميع مراحل الفحوص الطبية المتعلقة بتشخيص الأسباب التقنية للعقم لاحتواء هذا المرض، وذلك لا يتأتي حسبهم إلا من خلال القضاء نهائيا على "المغالطة" السائدة بأن المرأة لوحدها تتحمل مسؤولية العقم ومسؤولية عدم الإنجاب، بحسب نقلته الإذاعة الرسمية الجزائرية.

يذكر أن وزارة الصحة الجزائرية أعلنت في وقت سابق أن "10 بالمئة من الجزائريين مصابون بالعقم وصعوبة الإنجاب"، أي ما يعادل 4 ملايين شخص.