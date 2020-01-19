حقائب اليد هذه ستتربع على عرش الاكسسوارات لعام 2020!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن صيحة حقائب الكرواسون ستكون من أبرز اتجاهات الإكسسوارات الأساسية لسنة 2020، في العام الماضي سيطرت حقيبة الكلاتش "Pouch" من بوتيغا فينيتا على مشهد الموضة في كل مكان، وحصلت على لقب إكسسوار سنة 2019 في مختلف المناسبات التي تخص جوائز الموضة.

وحاليًا في عام 2020، تطورت الحقائب الجلدية الشهيرة إلى حقيبة كتف منحنية واتخذت شكلًا يشبه الكرواسون بطبقاتها وطياتها وتفاصيلها المجعدة، وليس من المستغرب أن تقود "بوتيغا فينيتا" المجموعة مرة أخرى بحقيبة الكتف "Pouch" التي قدمتها على مدرجها لموسم ربيع وصيف 2020، وهي نسخة متطورة من حقيبة بوش من السنة الماضية متاحة بأسعار تبدأ من 3700 دولار إلى 4800 دولار حسب الحجم، وأيضًا في لوحة الوان جريئة كالبرغندي والبرتقالي والزيتوني.

وقد تم رصدها بالفعل في خزانات أزياء أشهر عاشقات الموضة مثل عارضة الأزياء روزي هنتنغتون وايتلي إلى المؤثرة "Pernille Teisbaek" الشهيرة، وهذا مؤشر مبكر على أن الصورة الظلية ستحظى بشعبية واسعة خلال العام الحالي.

كما عرضت علامات تجارية أخرى أيضًا نسختها من هذه الحقيبة الجديدة، حيث سيتم إطلاق حقيبة "Moon Bag" الأكثر شهرة من علامة "Staud" في نسخة أكثر ليونة ومتعددة الطيات، يبلغ سعرها 395 دولارًا، والتي يمكنك الآن طلبها مسبقًا لاستلامها في يوليو.

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كما طرحت العلامة الناشئة Marargent حقيبتها الجديدة "Pierre Bag" التي تتميز بمقبض علوي مجعد وتفاصيل معدنية منحوتة، ويبلغ سعرها 380 دولارًا، ونتوقع أن تجتاح مشهد ستايل الشارع خلال شهر الموضة الذي سينطلق في الشهر القادم.

أما علامة "Gia Studios" فقد طرحت بالعفل حقيبة يد تحمل اسم كرواسون بوش، مؤكدة مصدر الإلهام وراء الصورة الظلية المميزة، ويبلغ سعرها 267 دولارًا، وعلى الرغم من أن هذه الحقيبة ليست متاحة بعد للشراء، إلا أنه بإمكانك طلبها مسبقًا عبر حساب العلامة على إنستغرام.

ويمكنك العثور على النسخ المختلفة من حقائب الكرواسون في ظلال ألوان متنوعة ومختلفة وبأحجام مختلفة ملائمة لمختلف الأذواق، اكتشفي أجملها وأبرزها من توقيع أشهر العلامات التجارية، و شاركينا رأيك.