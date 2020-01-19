ابنة ماجدة الصباحي تنعيها بكلمات مؤثرة: رحلت صديقتي وحبيبتي

"إلى أصدق قلب، أمي التي انتقلت إلى رحمة الله، رحلتي ورحل معك كل الحنان"، كلمات تحمل في طياتها معالم الأسى والحزن نعت بها الفنانة غادة نافع، ابنة الفنانة الراحلة ماجدة التي توفيت، الخميس الماضي عن عمر ناهز الـ89، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشرت غادة صورة لوالدتها الراحلة، وأرفقت معها تعليقًا عليه قالت خلاله: "رحلت صديقتي وحبيبتي وكان القدر يريدني أن أتجرع مرارة الفراق ووحشة البعاد وينتهي كل الكلام ويبقى اسمك في دمي وفي لساني وكيف أوفيكي حقك بكلماتي وكيف لي أن أرثيكي، وأنا المحتاجة لمن يرثيني فيكي أحبك وأفتقدك، رحلتي جسدًا وبقيتي في قلبي دوما، رحمه الله عليكي واطلب لك المغفرة، وأسألكم الفاتحة".

وكشفت غادة، خلال منشورها عن موقع تلقي العزاء والمقرر عقده اليوم 19 يناير، في مسجد عمر مكرم، عقب صلاة المغرب، "لا نرى فيكم مكروهًا".

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غادة نافع، هي الابنة الوحيدة التي أنجبتها ماجدة، لتكون هي صاحبتها على مدار حياتها بعدما انفصلت عن زوجها إيهاب نافع، رغم الحب الذي جمع بينهما، ووصفته ماجدة الصباحي بـ "الطلاق الأبيض"، ومرت علاقة ماجدة وابنتها ببعض المحطات الفارقة في حياتهما.