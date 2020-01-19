دائما ما يبحث الرجال عن علاجات أو مكملات لزيادة الخصوبة، وساعدت دراسة طبية حديثة الرجال في وجود علاج لذلك.
وأشارت الدراسة إلى أن الرجال الذين يتناولون مكملات زيت السمك التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض "أوميجا 3" الدهنية، قد تتحسن خصوبتهم.
وجاءت النتائج بعد فحص بيانات نحو 1700 شاب خلص الباحثون في تقرير نشر في دورية "نيتورك أوبن"، إلى أن استهلاك مكملات زيت السمك ارتبط بزيادة عدد الحيوانات المنوية وحجم الخصيتين، وتحسن مستويات الهرمونات التي تسهم في خصوبة الرجال.
من جهتها قالت تينا كولد جينسن التي شاركت في قيادة فريق البحث، وهي أستاذة في جامعة جنوب الدنمارك، إنه بينما يمكن لجميع الرجال الاستفادة من إضافة أحماض "أوميجا 3 الدهنية" إلى وجباتهم الغذائية، فإن التأثير الأكبر سيكون من نصيب أولئك الذين يعانون من ضعف الحيوانات المنوية.
وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، أرجعت جينسن ذلك إلى أن هذه الأنواع من الأحماض الدهنية ضرورية للخصوبة.
كانت هذه تفاصيل خبر للرجال.. مكملات "زيت السمك" تزيد الخصوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.