الامارات | وفاة مفاجئة لممثل سوري في تركيا

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مفاجئة لممثل سوري في تركيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الممثل السوري الشاب محمد بلال أحد نجوم مسلسل "عروس بيروت" نتيجة وعكة صحية مفاجئة أدخل على أثرها إلى مستشفى في منطقة OK MEYDAN التركية. وبهذا الخبر المفاجئ الذي شكل صدمة حقيقية لزملائه الموجودين حالياً في اسطنبول خسرت أسرة المسلسل أحد نجومها المميزين. يذكر أن أسرة مسلسل "عروس بيروت" تتواجد حاليا في تركيا من أجل تصوير الجزء الثاني من العمل، الذي كان من المقرر تصويره في بيروت، إلا أنّ التطورات الجارية في لبنان، دفعت بفريق العمل إلى اتخاذ قرار استكمال العمل من حيث انطلق في تركيا. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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