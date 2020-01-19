نقدّم لكِ دليلك الخاص لاقتناء بليزر أنيق هذا الشتاء من وحي إطلالات النجمات

حين نتابع الموضة من عروض الأزياء أو حسابات انستغرام أو إطلالات النجمات، هناك قطعة لا تختفي على الإطلاق وهي البليزر، صحيح أنه منذ سنوات كان قطعة رسمية مقتصرة على العمل، لكن في السنوات الأخيرة تمكن أشهر المصممين من إعادة تقديم البليزر بنمط عصري، حتى أن الموسم الواحد أصبح يحتمل أكثر من نمط للبليزر.

إذا كنتِ بصدد دعم خزانتكِ بمجموعة من البليزرات المناسبة لموضة هذا الشتاء، فهناك خيارات عديدة ومتنوعة، كذلك يمكن تنسيقها بستايل كاجوال أو رسمي حسب بقية الملحقات. فيما يلي نستعرض أجمل صيحات البليزر من إطلالات المشاهير وموضة الشارع في أشهر المدن.

البليزر فضفاض ليحقق العصرية والراحة

أول ما قاعدة عند اختيار البليزر المناسب لموضة هذا العام، هو أن يكون بتصميم فضفاض، وهنا يجب أن نوضح أن البليزر الواسع لا يعني أن مقياسه لا يناسبك، بل على العكس تماماً، يجب أن تكون الأكتاف مناسبة وبقية القصة تلائم قوامكِ، فقط يجب أن يوفر البليزر بعض الراحة التي تسمح بالحركة.

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إذا قررت اعتماد بليزر فضفاض اختاري القصة المناسبة حتى لا تبدين مُهلهلة، لاسيما صاحبات القوام الصغير، أو صاحبات الوزن الزائد، في الحالتين يجب تجربة أكثر من نمط للوصول إلى الشكل المناسب، لكن الخلاصة من هذا الحديث أن البليزر المُفصل والمحبوك لم يعد خيار مناسب لعام 2020.

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الألوان الساطعة تميز تصاميم هذا العام

بشكل عام موضة هذا الشتاء قدمت الألوان الساطعة كخيار يكسر كآبة الطقس البارد، وبالطبع ينطبق الأمر نفسه على البليزرات، لاسيما وأن الألوان الداكنة منها ربما تتسم بشيء من الرسمية.

إذا كنتِ بصدد اقتناء بليزر بلون يتصدر الموضة، ننصحكِ باللون البرتقالي، الذي اعتبره خبراء تنسيق الأزياء "الأسود الجديد". كذلك الأزرق الكلاسيكي، وهو لون العام، يأتي في المرتبة الثانية بعد البرتقالي كخيار عصري لهذا الشتاء.

التارتان والتويد خامات فاخرة مناسبة للبليزر

أقمشة مثل التارتان والتويد عادت لتتصدر الموضة هذا العام بفضل دور أزياء بارزة مثل شانيل chanel، يمكنكِ تنسيق هذا الستايل من البليزر بنمط عصري، سواء مع جينز بوت للكاحل، أو مع فستان قصير مع بوت برقبة عالية للركبة.

كذلك، عاد البليزر الجلد لكن بشكل محدود مقارنة بالمعاطف الجلدية الماكسي. أيضاً البليزرات المخمل هي أحد الصيحات الرائجة هذا الشتاء، خاصة بألوان شتوية مثل التوتي الداكن والأخضر الزمردي.

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