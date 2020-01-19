طريقة عمل السمبوسك بالكاسترد

تعتبر السمبوسك من أكثر الأكلات التي يفضلها الكثيرون، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، والتي تتفنن ربات المنازل في إعدادها بطرق مختلفة.
وإليك طريقة عمل سمبوسك الكاسترد، على طريقة الشيف "أميرة أبو شنب".
مقادير سمبوسك الكاسترد
دقيق
سمبوسك
2 كوب حليب
نصف كوب سكر
4 صفار بيض
ربع كوب نشا
2 ملعقة صغيرة زبدة
موز
قرفة
زيت للقلي
سكر بودرة
طريقة عمل سمبوسك الكاسترد
- يسخن الحليب على النار.
- يمزج صفار البيض مع السكر، والنشا.
- يوضع القليل من الحليب الساخن على مزيج البيض ويقلب، ثم يوضع على الحليب المتبقي، ويترك مرة أخرى على النار، مع التقليب المستمر، حتى يصبح القوام كريمي وأخيرا تضاف الزبدة، ثم يترك ليبرد تماما.
- يهرس الموز مع رشة قرفة، ثم يضاف إلى الكاسترد.
- يخلط القليل من الدقيق مع الماء.
- تحشى السمبوسك بالكاسترد، وتغلق باستخدام خليط الدقيق.
- تقلى في زيت غزير وساخن.
- تزين بالسكر البودرة والقرفة.
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