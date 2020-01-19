"زي بعض".. تطابق أمنيات ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في "شريك الحياة"

"لايقين على بعض"، و"هنقول مبروك أمتى؟َ!"، و"أحلى كابل في 2020".. تعليقات عديدة تلمح إلى وجود علاقة عاطفية تجمع الممثل أحمد العوضي، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، عقب نشرهما صورا تجمعهما في عيد ميلاد الأخيرة الـ40، وهو الأمر الذي رفض الفنان توضيحه خلال حديثه لـ"الوطن".

مباركات عدة حصدها الثنائي، على الرغم من عدم إعلانهما الارتباط، وسط تأكيد متابعيهما على وجود "توافق" بينهما، وهو ما رصده "هن"، من حديث "ياسمين" و"العوضي"، عن مواصفات "شريك الحياة" المنتظر.

مواصفات فتى أحلام ياسمين

في أول لقاء تلفزيوني لها، عقب غياب 17 عاما، عن الظهور في البرامج، تحدثت "ياسمين" عن مواصفات فتى أحلامها، خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلي، قائلة،

1- "لازم أحب وأتحب".

2- "مش فارق معايا يكون غني أو شكله حلو".

3- "بحب ستايل أحمد زكي، مليش في العينين الخضراء والشعر الأصفر".

مواصفات فتاة أحلام العوضي

وخلال حديثه لـ"الوطن" عن مواصفات فتاة أحلامه، أوضح "العوضي"،

1- "بحب الملامح الشرقية العربية والبشرة الخمرية".

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2- لا أميل إلى الجمال الأجنبي الممثل في الشعر الأشقر والعيون الملونة.

3- اتمنى الارتباط بـ"بنت بلد" تتسم بـ"الجدعنة" و"ست مصرية أصيلة".

شائعة ارتباط ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

وكانت الصور التي جمعت "ياسمين والعوضي" مؤخرا، سببا في إثارة الجدل حول علاقتهما، وأثارت التساؤلات: هل هي مجرد صداقة؟ أم تتخطى ذلك إلى علاقة عاطفية؟، فقد ظهر بجانبها في معظم الصور، كما أنها تحتضنه في إحدى الصور.

ونشر "العوضي" تلك الصور التي جمعتهما عبر إنستجرام، وظهرت ياسمين عبدالعزيز، في الاحتفال بعيد ميلادها بفستان أسود مطرز، عليه جاكت فرو، فيما ارتدى أحمد العوضي "جاكت وتي شيرت" باللون الأسود.

وسبق أن تعاون أحمد العوضي، مع ياسمين عبدالعزيز، في مسلسل "لآخر نفس"، الذي شارك في السباق الرمضاني الماضي.