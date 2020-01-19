تعتبر كفتة اللحمة، من الأطعمة التي يفضل البعض تناولها نظرا لمذاقها الرائع، لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل كفتة لحمة بالبابا غنوج، على طريقة الشيف شربيني، مقدم برنامج "الشيف" على "سي بي سي سفرة". المكونات باذنجان رومي. لحم مفروم. ثوم. طحينة. لبنة. زيت. بصل. عصير ليمون. كزبرة خضراء. زعتر. بهارات. Advertisements جوزة الطيب. كمون. فلفل حار. ملح. فلفل أسود. طريقة التحضير يفرم البصل مع ثوم مفروم ثم يضاف كمون وبهارات وملح وفلفل يضاف اللحم المفروم ويفرم الخليط جيدا حتى تصبح لديك عجينة سهلة التشكيل ثم تشكل على شكل كويرات تحمر في زيت ساخن في طاسة على النار ثم يشوى الباذنجان ويقشر ويفرم ثم يضاف له كمون وبهارات وعصير ليمون وملح وفلفل يضاف إليه طحينة وكزبرة خضراء مفرومة ويقدم مع الكفتة المحمرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة لحمة بالبابا غنوج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.