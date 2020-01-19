مسؤولة بمخيم "الهول" في سوريا: سيدات داعش أكثر تشددا من الرجال

أجرى الإعلامي نشأت الديهي جولة بمخيم الهول في ريف الحسكة بشمال سوريا، والتقى مسؤول الإدارة المدنية بمخيم الهول همرين الحسن، وذلك خلال برنامجه "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، حيث ذكرت أن المخيم به 68 ألفا و400 شخص، من سوريين وعراقيين وأجانب كانوا ضمن تنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت الحسن، أن عدد العراقيين يصل لـ30 ألفا و400 شخص، وأكثر من 27 ألف سوري، وأكثر من 10 آلاف أجنبي من جنسيات مختلفة من 48 دولة أكثرها من روسيا وتركيا، ونسبة الأطفال 35%، ونسبة النساء 45%، ونسبة الرجال 20%، كما أنهم يتعاملون مع الأطفال الموجودين بالمخيم معاملة إنسانية، وهناك 15 مدرسة بالمخيم للأطفال السوريين والعراقيين، بينما الأطفال الأجانب يتم عمل ترفيه لهم فقط لاختلاف لغاتهم.

وأوضحت أن هناك حالات قتل كثيرة داخل المخيم من نساء تنظيم داعش المتشددات، حيث إنهن أخطر من الرجال ويقتلن زميلاتهن وهناك 16 حالة قتل لمن يختلف معهن في الفكر أو الطائفة، ويحرقن الخيام ويقتلن الأطفال، منوهة بأن العراقيات والأجانب أكثر تشددًا من السوريات.

وأكدت أن الداعشيات داخل المخيم يقمن بالحسبة ويرفعن علم داعش داخل المخيم، ويؤكدن أنهن حتى لو خرجن من المخيم لن يتراجعن عن فكرهن المتشدد.